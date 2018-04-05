Если вы планируете освятить куличи в храме, то начинать готовить главные блюда пасхального стола надо заранее. Начинать готовить угощения можно в Чистый четверг. Однако есть некоторые тонкости.
Когда начинают печь куличи на Пасху?
Если вы хотите освятить их в храме, то начинайте приготовления уже сегодня, в Чистый четверг. Однако есть важный момент: нельзя приступать к готовке до тех пор, пока не будут сделаны все дела по дому. Если вы планируете также провести генеральную уборку, то сначала займитесь ею.
Яйца принято красить утром в Великий (он же Чистый) четверг. Куличи можно выпекать, например, в субботу утром. Обычно освящение еды в храме происходит вечером в субботу или ранним воскресным утром.
Если же вы решили печь куличи в Чистый четверг, то вполне можете этим заняться.
И так и так будет правильно. Помните, что время приготовления бывает разным, это зависит от рецепта.
Например, классическое дрожжевое тесто для кулича, которое подходит два раза и долго вымешивается вручную, готовится около пяти-шести часов. Эти куличи должны долго остывать, выносить выпечку на холодный воздух нельзя. Потом куличи покрывают глазурью, украшают. Так что, опять же, если вы планируете пойти на службу в храм, то лучше заняться приготовлением в Чистый четверг.
Если же у вас рецепт, который не занимает столько времени, а Чистый четверг вы планируете посвятить генеральной уборке дома, то, пожалуйста, готовьте в субботу.
Нежелательно. В этот день лучше отказаться от всех дел по дому. По крайней мере, до времени распятия Христа (15.00). Это самый скорбный день в году. Лучше сходить в храм, почитать Евангелие.
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