В 2018 году Страстная, или Великая пятница выпадает на 6 апреля. Это самый строгий день за все время поста. Что нельзя делать в этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Самый строгий день за все время Великого поста — Страстная пятница. Верующие люди, которые соблюдают все каноны, полностью воздерживаются от принятия пищи до церковного обряда выноса плащаницы. После разрешены только хлеб и вода.
Нет. Все дела по дому должны быть закончены в Чистый четверг. Категорически запрещена любая работа.
Большим грехом считается работа на земле и с землей. В этот день нельзя ничего сажать. Наши предки считали, что если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день, урожая не будет.
Нельзя втыкать в землю металлические предметы, например, лопаты, грабли, вилы и прочее.
Если на Страстную пятницу выпадают дни рождения или другие праздники, то их лучше перенести. Это день скорби. Именно в Страстную пятницу распяли Христа. Поэтому праздники неуместны.
Говорят, человек, который веселится в Страстную пятницу, будет плакать весь год.
Нельзя заниматься косметическими процедурами. В этот день необходимо отказаться от стрижки, окрашивания волос, маникюра и так далее. А еще запрещено прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте. Хлеб в этот день можно только ломать.
Запрещены алкоголь и секс.
Верующим рекомендуется побывать в храме на богослужении. Во время дневной службы совершается вынос плащаницы, на вечерней – обряд "погребения" и крестный ход. Нужно посвятить время молитве и размышлениям над событиями этого дня, описанными в Евангелиях.
Комментарии
работа - грех. Феерично