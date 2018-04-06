Где и когда барнаульцы могут освятить куличи на Пасху

Рассказываем, где и когда барнаульцы смогут освятить праздничную снедь на Пасху в 2018 году.
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137):
- 7 апреля — с 12.00 до 20.00;
- 8 апреля — с 7.00 до 16.00.
Никольская церковь (пр. Ленина, 36):
- 7 апреля — с 14.00 до 22.00;
- 8 апреля — с 7.00 до 14.00.
Иверская церковь (домовой храм Барнаульской духовной семинарии, ул. Ядринцева, 66):
- 7 апреля — с 12.00 до 18.00;
- 8 апреля — 9.00 до 12.00.
Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10):
- 7 апреля — с 11.00 до 19.00;
- 8 апреля — с 7.00 до 16.00.
Храм апостола евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25):
- 7 апреля — с 16.00 до 20.00;
- 8 апреля — с 7.00 до 17.00.
Александро-Невский собор (Богоявленская церковь, ул. Антона Петрова, 221):
- 7 апреля — с 11.00 до 19.00;
- 8 апреля — с 6.00 до 17.00.
Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24)
- 7 апреля – с 16.00 до 20.00;
- 8 апреля – с 10.00 до 12.00.
Храм преподобного Антония Киево-Печерского (пр. Ленина, 149-а, к. 2):
- 7 апреля — 17.00 и 22.00;
- 8 апреля — с 9.00 до 16.00.
- Храм Иоанна Предтечи (ул. Мамонтова, 19, Нагорный храм):
- 7 апреля – с 14.00 до 18.00;
- 8 апреля – с 8.00 до 12.00.
Храм Иоанна Предтечи Храм Иоанна Воина (ул. Ким, 41 — район ВРЗ):
- 8 апреля — с 03.00 до 10.00.
Храм Андрея Первозванного (ул. Попова, 14-б):
- 7 апреля — с 14.00 до 20.00;
- 8 апреля — с 7.00 до 11.00.
Храм Вознесения Господня (пос. Научный Городок):
- 7 апреля – с 14.00 до 20.00;
- 8 апреля – по окончании Божественной литургии.
Храм Казанской иконы Божией Матери (с. Власиха):
- 7 апреля – с 12.00 до 20.00;
- 8 апреля – с 2.00 до 3.00, с 9.00 до 18.00.
Храм Владимирской иконы Божией Матери (пос. Спутник):
- 7 апреля – с 15.30 до 18.00;
- 8 апреля – с 10.00 до 12.00.
Храм преподобного Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка):
- 7 апреля – с 14.00 до 20.00;
Храм Всех Святых (с. Гоньба):
- 7 апреля – с 12.00 до 21.00;
- 8 апреля – с 9.00 до 13.00.
Храм святителя Спиридона Тримифунтского (с. Санниково):
- 7 апреля – с 08.30 до 18.00;
- 8 апреля – с 09.00 до 14.50.
Храм Успения Пресвятой Богородицы (пос. Фирсова Слобода):
- 8 апреля – с 10.00 до 15.00.
Храм Георгия Победоносца (г. Новоалтайск):
- 7 апреля — с 11.00 до 23.00.
- 8 апреля — с 8.00 до 19.00.
Храм Иверской иконы Божией Матери (мкрн Белоярск):
7 апреля — с 10.00 до 17.00.
8 апреля — с 10.00 до 12.00.
Храм во имя Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (с. Березовка):
7 апреля – с 14.00 до 20.00;
8 апреля – по окончании Божественной литургии.
Храм Вознесения Господня (г. Заринск):
7 апреля – с 12.00 до 17.00;
8 апреля – с 10.00 до 17.00.
Храм преподобного Серафима Саровского (г. Заринск):
7 апреля – 12.00 до 17.00;
8 апреля – с 10.00 до 17.00.
В храмах в селах Галуха, Староглушинка, Хмелевка – в то же время.
Читайте также в сюжете: Пасха-2018
Комментарии