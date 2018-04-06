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Где и когда барнаульцы могут освятить куличи на Пасху

, ИА "Амител"
График освящения праздничной снеди на Пасху


Рассказываем, где и когда барнаульцы смогут освятить праздничную снедь на Пасху в 2018 году.

 

1
Храмы Барнаула

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137):

- 7 апреля — с 12.00 до 20.00;

- 8 апреля — с 7.00 до 16.00.

Никольская церковь (пр. Ленина, 36):

- 7 апреля — с 14.00 до 22.00;

- 8 апреля — с 7.00 до 14.00.

Иверская церковь (домовой храм Барнаульской духовной семинарии, ул. Ядринцева, 66):

- 7 апреля — с 12.00 до 18.00;

- 8 апреля — 9.00 до 12.00.

Храм Димитрия Ростовского (пл. Спартака, 10):

- 7 апреля — с 11.00 до 19.00;

- 8 апреля — с 7.00 до 16.00.

Храм апостола евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25):

- 7 апреля — с 16.00 до 20.00;

- 8 апреля — с 7.00 до 17.00.

Александро-Невский собор (Богоявленская церковь, ул. Антона Петрова, 221):

- 7 апреля — с 11.00 до 19.00;

- 8 апреля — с 6.00 до 17.00.

Знаменский женский монастырь (ул. Большая Олонская, 24)

- 7 апреля – с 16.00 до 20.00;

- 8 апреля – с 10.00 до 12.00.

Храм преподобного Антония Киево-Печерского (пр. Ленина, 149-а, к. 2):

- 7 апреля — 17.00 и 22.00;

- 8 апреля — с 9.00 до 16.00.

- Храм Иоанна Предтечи (ул. Мамонтова, 19, Нагорный храм):

- 7 апреля – с 14.00 до 18.00;

- 8 апреля – с 8.00 до 12.00.

Храм Иоанна Предтечи Храм Иоанна Воина (ул. Ким, 41 — район ВРЗ):

- 8 апреля — с 03.00 до 10.00.

Храм Андрея Первозванного (ул. Попова, 14-б):

- 7 апреля — с 14.00 до 20.00;

- 8 апреля — с 7.00 до 11.00.

2
Пригород Барнаула

Храм Вознесения Господня (пос. Научный Городок):

- 7 апреля – с 14.00 до 20.00;

- 8 апреля – по окончании Божественной литургии.

Храм Казанской иконы Божией Матери (с. Власиха):

- 7 апреля – с 12.00 до 20.00;

- 8 апреля – с 2.00 до 3.00, с 9.00 до 18.00.

Храм Владимирской иконы Божией Матери (пос. Спутник):

- 7 апреля – с 15.30 до 18.00;

- 8 апреля – с 10.00 до 12.00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (пос. Казенная Заимка):

- 7 апреля – с 14.00 до 20.00;

Храм Всех Святых (с. Гоньба):

- 7 апреля – с 12.00 до 21.00;

- 8 апреля – с 9.00 до 13.00.

3
Белоярское благочиние

Храм святителя Спиридона Тримифунтского (с. Санниково):

- 7 апреля – с 08.30 до 18.00;

- 8 апреля – с 09.00 до 14.50.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (пос. Фирсова Слобода):

- 8 апреля – с 10.00 до 15.00.

Храм Георгия Победоносца (г. Новоалтайск):

- 7 апреля — с 11.00 до 23.00.

- 8 апреля — с 8.00 до 19.00.

Храм Иверской иконы Божией Матери (мкрн Белоярск):

7 апреля — с 10.00 до 17.00.

8 апреля — с 10.00 до 12.00.

Храм во имя Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (с. Березовка):

7 апреля – с 14.00 до 20.00;

8 апреля – по окончании Божественной литургии.

4
Заринское благочиние

Храм Вознесения Господня (г. Заринск):

7 апреля – с 12.00 до 17.00;

8 апреля – с 10.00 до 17.00.

Храм преподобного Серафима Саровского (г. Заринск):

7 апреля – 12.00 до 17.00;

8 апреля – с 10.00 до 17.00.

В храмах в селах Галуха, Староглушинка, Хмелевка – в то же время.

 

Читайте также в сюжете: Пасха-2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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