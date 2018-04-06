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Есть идея: зачем хотят ввести обязательное страхование пассажиров такси

, ИА "Амител"
Минфин поддерживает обязательное страхование пассажиров такси. Что это значит?


Министерство финансов Российской Федерации поддержало инициативу об обязательном страховании пассажиров такси. Но с некоторыми оговорками.

1
Что случилось?
Минфин поддерживает идею обязательного страхования пассажиров такси. Сегодня это единственный вид транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков.
2
И что это значит?

Это значит, что если произойдет ДТП, то пассажиры будут защищены только законом об ОСАГО. Однако в случае гибели человека максимальная компенсация составляет 500 тыс. рублей. По закону об ОСГОП эта сумма в несколько раз больше — 2,025 млн рублей.

3
Обязательное страхование для пассажиров такси введут?

Скорее всего, да. Эту идею поддерживает Минфин. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать", — пишет ТАСС со ссылкой на Моисеева.

Спикер также пояснил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предлагала создание агрегатора, который мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси и послужить выдавливанию легальных операторов с рынка.

 

4
А раньше что-то подобное предлагали?

Да, предлагали. Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси вносился в Госдуму в январе. Но тогда его не поддержали.

5
Когда закон вступит в силу?
Планируется, что закон вступит в силу спустя год после официального опубликования, а в течение 60 дней после вступления в силу перевозчики должны будут застраховать ответственность, сообщает ТАСС.

 


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