Министерство финансов Российской Федерации поддержало инициативу об обязательном страховании пассажиров такси. Но с некоторыми оговорками.
Это значит, что если произойдет ДТП, то пассажиры будут защищены только законом об ОСАГО. Однако в случае гибели человека максимальная компенсация составляет 500 тыс. рублей. По закону об ОСГОП эта сумма в несколько раз больше — 2,025 млн рублей.
Скорее всего, да. Эту идею поддерживает Минфин. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать", — пишет ТАСС со ссылкой на Моисеева.
Спикер также пояснил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предлагала создание агрегатора, который мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси и послужить выдавливанию легальных операторов с рынка.
Да, предлагали. Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси вносился в Госдуму в январе. Но тогда его не поддержали.
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