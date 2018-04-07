Великий пост, который длился 48 дней, завершается 7 апреля, в Страстную субботу. Этот день на такой строгий, как Великая пятница, однако все же существует множество табу и запретов.
Что нельзя, а что можно в этот день, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Это единственная постная суббота в году. После строгого поста в Страстную пятницу (только хлеб и вода, или полный отказ от пищи), в Великую субботу разрешается послабление. В этот день верующим разрешена горячая пища с растительным маслом.
Однако помните, что пост продолжается, так что запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.
Нельзя употреблять спиртные напитки. Но есть и послабление: тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина.
Нет, все праздники лучше перенести на следующую неделю. Запрещено танцевать и петь, справлять Дни рождения, свадьбы и так далее.
Также необходимо воздержаться от интимной близости с супругом или супругой.
Нежелательны. Все "грязные" дела надо было закончить в Чистый четверг. В субботу допустимы приготовления куличей и других блюд для праздничного стола. Но помните, что пост продолжается и пробовать кушанья нельзя.
Запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи, мыться.
Абсолютно верно. Все работы с землей запрещены. Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.
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