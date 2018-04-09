Платить ли налог за теплицу? А за баню или сарай? Рассказываем, какие хозяйственные постройки на приусадебном участке не облагают налогом на имущество физлиц.
Если площадь постройки менее 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Однако есть условие: собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы.
"При этом льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны), не используемой в предпринимательской деятельности", — разъясняет ФНС.
Ведомство также уточняет, что постройки, которые не внесены в Единый госреестр недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и тому подобное), не являются объектом налогообложения.
Да. Теперь льготники могут (это не обязанность) вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, сам запрашивает сведения у уполномоченных органов, а затем информирует налогоплательщика.
"Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью более 50 кв. м, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты", — подчеркивает ФНС.
Эти сведения налоговые органы получают из Росреестра и от нотариусов при оформлении прав на наследство.
Хозпостройки площадью свыше 50 кв. м облагают налогом в размере 0,1% от налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
Комментарии
А за воздух?
В Госдуме хотят прилавки в магазинах как 89-90х? Забыли про голод? Люди побросают садовые участки.
отдельно, ждите
Чем отличается сарай от хозблока?
Наверно хозблоки будут у чиновников, они не облагаются, а сараи у всех остальных, т.к. облагаются
И не слова про бани...хоз постройка это, или капитальное строение?...
Ну спасибо нашим законоплетам, хоть туалеты налогом не обложили!
У меня на участке неплохой газон растет, около 4х соток, почему за него налог не берется? Нормальный газон стоит 200-300руб/м2, т.е. стоимость газона в моем случае 80 000 -120 000 руб. Это упущение слуг народа? или следующий этап?
Обложат ещё, если мы депутатовприд урковворов не обложим матом.
9.04.2018 12:54
- гость -
Ну спасибо нашим законоплетам, хоть туалеты налогом не обложили!
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Это почему не облогаются??? Читайте
"А что считается хозпостройками?
Это сараи, теплицы, уличные туалеты, беседки и так далее."
9.04.2018 13:01
- гость -
Если площадь постройки менее 50 кв. м, то налог с нее не взимается. Однако есть условие: собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы.
а баня????
9.04.2018 13:18
Роман
...при этом льгота применяется только для одной хозпостройки...