Пик первой волны паводка синоптики прогнозируют на начало этой недели. За минувшие сутки в управление ГОЧС и районные администрации от жителей Власихи, Борзовой Заимки и поселков в Центральном районе поступило около 50 заявок на откачку талых вод. В настоящее время уровень воды в Оби в районе Барнаула составляет 415 сантиметров над нулём водомерного поста. Критическая отметка — 540 сантиметров.
Куда звонить, если вода подходит к вашему дому, читайте в материале Amic.ru.
Куда обращаться, если топит территорию рядом с многоквартирным домом?
В случае, если вода заходит на придомовую территорию многоэтажек, заливает парковку, тротуары и так далее, то жильцам следует обращаться в управляющие компании.
В этом случае звоните дежурному в администрацию своего района по телефонам:
- администрация Центрального района: (3852) 63-08-25;
- администрация Октябрьского района: (3852) 24-74-98;
- администрация Ленинского района: (3852) 54-44-49;
- администрация Железнодорожного района: (3852) 62-56-95;
- администрация Индустриального района: (3852) 47-51-83.
Подтопление проезжей части дорог будут ликвидировать бригады МБУ "Автодорстрой Барнаула". Телефон: 50-43-60.
При возникновении угрозы жизни и здоровью и необходимости экстренной помощи сообщайте по телефонам:
- единая дежурно-диспетчерская служба города: (3852) 29-91-99, 29-91-87, 29-91-89;
- единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112 или 101;
- горячая линия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 202586.
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