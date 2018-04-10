Вторник, 10 Апрель, 13:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,57
€ 71,88
383721
5°
Обь
416см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Вопрос дня



Где и когда в Барнауле будут писать "Тотальный диктант"

, ИА "Амител"
На каких площадках пройдет "Тотальный диктант" в Барнауле и кто будет читать текст


Уже в эту субботу, 14 апреля, желающие проверить свои знания в области русского языка смогут принять участие во всероссийской акции "Тотальный диктант". Рассказываем, на каких площадках пройдет мероприятие, а также кто будет читать текст диктанта.

1
Когда проходит акция?

Акция пройдет 14 апреля 2018 года. Начало в 15-00.

2

Кто является автором текста для "Тотального диктанта" в 2018 году?

Автором текста для "Тотального диктанта – 2018" является обладатель премии "Большая книга" Гузель Яхина.

3

Где в Барнауле будут писать "Тотальный диктант"?

В Барнауле акция будет проходить на нескольких площадках:

- Алтайский институт экономики — филиал ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики";

- АлтГПУ (Алтайский государственный педагогический университет);

- Кинотеатр FORMULA

- УФНС России по Алтайскому краю

- УФПС Алтайского края — филиал ФГУП "Почта России"

- Средняя общеобразовательная школа № 125

- АлтГУ (Алтайский государственный университет)

- РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ)

- КГБУ АКУНБ им. В. Я. Шишкова (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова)

- АКИПКРО (Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования).

4

Можно приходить на любую площадку?

Нет. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать площадку. Например, в АлтГУ написать "Тотальный диктант" не получится, потому что закончились места. Придется выбрать другое место. 

5
Кто будет читать текст диктанта?
В этом году текст будут читать известные медиаперсоны, работники культуры и образования, филологи. Например, на одной из площадок читать текст будет Алексий Корчагин, священник храма преподобного Серафима Саровского г. Барнаула, протоиерей.
6
Как зарегистрироваться на "Тотальный диктант"?

Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, на какой площадке вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте.

7
Есть ли ограничения по возрасту?
Нет, принять участие в акции может каждый желающий.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

10.04.2018 13:32
- гость -

Почему авторами диктанта в последние годы являются русскоязычные? Евреи, азиаты, и так далее. Зачем диктант будет читать поп? Ему привычнее в церкви молитвы читать на церковнославянском, а не на светском мероприятии полы подметать рясой.
Короче говоря, предприятие коммерческое, и поддерживать я его не буду категорически.
P.S. Я не сделал ошибок?
Да не робот я, не робот! Уберите уже эту хрень!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
13:34
СМИ: 50 богатейших россиян за день лишились 12 млрд долларов из-за санкций 0
13:22
Барнаульское "Динамо" будет выступать на чемпионате "Сибири" ради выживания 0
13:15
Барнаульские обменники быстро среагировали на новый "обвал" рубля 6
13:05
Участок дороги у старой "Ленты" в Барнауле перекрыли из-за подтопления 0
12:51
Аман Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области 8
12:44
Задымление в кинозале: из ТЦ "Галактика" эвакуировали всех посетителей 7
12:40
Где и когда в Барнауле будут писать "Тотальный диктант" 1
12:32
Назло запретам: транзитники продолжают ездить через пос. Солнечная Поляна 12
12:23
Россияне стали в 3,5 раза чаще пользоваться банковскими картами 2
12:13
Бывший зек на Алтае порезал мужчину и несколько дней скрывался от полиции 1
12:02
Водитель грузовика в Мюнстере наехал на толпу, чтобы покончить с собой 0
11:50
Продовольственные ярмарки пройдут 14 апреля в пригороде Барнаула 1
11:41
Подробности наезда "Жигулей" на остановку в Бийске сообщили в полиции 0
11:32
Что такое Радоница и когда она отмечается в 2018 году 0
11:21
Пожарные и медики: в ТЦ "Галактика" вновь проводят учения 8
11:15
Алтайский думец с помощью закона решил помочь политбеженцам с Украины 7
11:02
Светофоры отключат на три часа на оживленном перекрестке в Барнауле 0
10:52
Названы регионы России с самой низкой и самой высокой смертностью 1
10:40
Песков назвал "вопиющими" новые санкции США против России 137
10:31
Участок проспекта Калинина "ужали" в Барнауле из-за ремонтных работ 0
10:28
Кроссовер перевернулся на трассе Новосибирск — Барнаул 0
10:22
Два ТРЦ на Алтае могут закрыть из-за нарушения противопожарных норм 2
10:12
Прямая трансляция ледохода в Барнауле и Бийске 3
10:03
Кафе потушили в Барнауле до прибытия пожарных 0
10:00
Что такое катаракта, как ее лечат и можно ли от нее избавиться навсегда 3
10:00
Зачем барнаульцам прямой договор на покупку электроэнергии 2
09:51
СК: двое братьев на Алтае изрезали ножами четырех человек и подожгли их 0
09:33
Подробности спасения барнаульца, забравшегося на трубу у ТЦ "Галактика" 14
09:27
Подтопленными в Алтайском крае остаются 40 участков 0
09:16
Принц Гарри и Меган Маркл попросили не дарить им подарки на свадьбу 0
09:05
Белорусскую свинину запретили ввозить в Россию 4
08:53
Выгода в салонах "Российский кафель": плитка со скидкой 20% 0
08:48
Дорожный ремонт в барнаульском поселке Ильича начнется на следующей неделе 2
08:22
Многокилометровые пробки осложнили утро барнаульцев 10 апреля 1
08:16
Так будет лучше: депутат Барнаула о новом формате общественного обсуждения 2
08:04
Акция от "Дверис": как получить двери в подарок 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось 10 апреля 1
07:34
Андрей Щукин назвал "бытовуху" причиной полупустых музеев и театров Алтая 30
07:22
Как выгодно купить квартиру в новостройке 1
07:15
Как защитить садовые растения от вредителей и болезней 0
07:03
Квартиру с колоннами и видом на Обь продают в Барнауле за 7,9 млн рублей 18
07:00
Паводок в Алтайском крае "распугал" потенциальных туристов – эксперт 5
06:48
300 тысяч за "кластерный" сайт: какие госпорталы обновят в крае в 2018 году 0
06:32
Снимки 50-летней китаянки, которая выглядит ровесницей сына 9
06:23
Творожная запеканка, "как у мамы": инфографика от Кухни.Amic.ru 0
06:14
Сильные дожди и ветер прогнозируют в Алтайском крае 10 апреля 0
06:01
Плитка волнуется раз: Нагорный парк Барнаула после затяжной зимы 21
05:40
Коммунальные платежи в России с 1 июля могут "низко повыситься" на 4% 9
04:55
Россия предупредила США о последствиях в случае удара по Сирии 0
03:50
Признавать инвалидность в России вскоре будут по новым правилам 0
02:37
Родственники погибших в катастрофе Ан-148 обнаружили останки тел на поле 6
01:16
Мужчину, залезшего на трубу возле ТЦ "Галактика", спасают в Барнауле 21
00:54
Спасательное устройство на случай пожара в зданиях разработали в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.