Уже в эту субботу, 14 апреля, желающие проверить свои знания в области русского языка смогут принять участие во всероссийской акции "Тотальный диктант". Рассказываем, на каких площадках пройдет мероприятие, а также кто будет читать текст диктанта.
Акция пройдет 14 апреля 2018 года. Начало в 15-00.
Кто является автором текста для "Тотального диктанта" в 2018 году?
Автором текста для "Тотального диктанта – 2018" является обладатель премии "Большая книга" Гузель Яхина.
Где в Барнауле будут писать "Тотальный диктант"?
В Барнауле акция будет проходить на нескольких площадках:
- Алтайский институт экономики — филиал ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики";
- АлтГПУ (Алтайский государственный педагогический университет);
- Кинотеатр FORMULA
- УФНС России по Алтайскому краю
- УФПС Алтайского края — филиал ФГУП "Почта России"
- Средняя общеобразовательная школа № 125
- АлтГУ (Алтайский государственный университет)
- РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ)
- КГБУ АКУНБ им. В. Я. Шишкова (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова)
- АКИПКРО (Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования).
Можно приходить на любую площадку?
Нет. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать площадку. Например, в АлтГУ написать "Тотальный диктант" не получится, потому что закончились места. Придется выбрать другое место.
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, на какой площадке вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте.
Комментарии
Почему авторами диктанта в последние годы являются русскоязычные? Евреи, азиаты, и так далее. Зачем диктант будет читать поп? Ему привычнее в церкви молитвы читать на церковнославянском, а не на светском мероприятии полы подметать рясой.
Короче говоря, предприятие коммерческое, и поддерживать я его не буду категорически.
P.S. Я не сделал ошибок?
Да не робот я, не робот! Уберите уже эту хрень!