Фото: Amic.ru
Алтайский город Новоалтайск вошел в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год, в которой уже участвует Барнаул. Согласно проектной документации, этим летом будут отремонтированы восемь улиц. Рассказываем все о масштабных работах в пределах Барнаульской агломерации.
С такой инициативой выступила администрация города. "Безопасные и качественные дороги" — одна из возможностей за федеральные средства отремонтировать основные улицы города. В прошлом году в программе участвовал только Барнаул, но в этом году в заявку также вошел Новоалтайск. При этом объем финансирования намного скромнее — всего 100 миллионов, которые пойдут на 8 улиц. В Барнауле же отремонтируют 42 улицы по программе БКД.
В Новоалтайске, по данным комитета ЖКГХЭТС администрации города, в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации в 2018 году будут отремонтированы участки следующих улиц:
Анатолия (от ул. Анатолия, 29 до ул. Высоковольтной);
- Деповская (от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до Промплощадки (в т. ч. транспортная развязка) до ул. Белоярской, 288;
- Октябренок (от ул. Коммунистической до автодороги на ул. Военстроя);
- Переездная (от трассы М-52 до ул. Ударника (ж/д переезд);
- Прудская (от ул. Прудской, 2 до ул. Космонавтов), включая автобусную остановку по ул. Прудской, 13;
- Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда).
- Шукшина (от ул. Южсиба до ул. 40 лет Победы).
Стоит отметить, что данные улицы являются одними из основных городских магистралей.
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