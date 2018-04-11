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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит наказание для владельцев автобусов и грузовиков, если их водители не соблюдают режим труда и отдыха. Рассказываем, почему этот закон необходим и в чем его суть.
Потому что слишком много в последние годы в нашей стране происходит ДТП с участием уставших водителей пассажирских автобусов или дальнобойщиков. Когда полиция начинает выяснять причины аварии выясняется, что водитель либо слишком мало отдыхал, либо отработал значительно больше положенного времени.
При этом сейчас ответственность за происшествие возлагается на самого водителя и должностное лицо.
По данным разработчиков проекта, по статье КоАП "Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, режима труда и отдыха" с 1 апреля уже вынесено более 336 тысяч постановлений об административной ответственности в отношении водителей и более 73 тысяч — в отношении должностных лиц.
Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, предлагает наказывать за несоблюдение режима труда и отдыха не только водителей, но и работодателей – юридических лиц. До сих пор они не несли никакой юридической ответственности за своих водителей, хотя большая часть транспорта находятся в собственности предпринимателей.
В данном законопроекте к юридическим лицам приравниваются также и индивидуальные предприниматели даже без образования юридического лица.
Кроме того, новый проект предусматривает ужесточение наказания и для водителя автобуса или грузовика и для должностного лица, в подчинении которого находится водитель.
"Увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два и более водителей.
Выяснить это поможет тахограф – прибор, контролирующий режим труда и отдыха водителя.
Все пассажирские автобусы и грузовики должны быть оборудованы этим устройством.
За отсутствие рабочего тахографа, либо за фальсификацию данных грозит серьезный штраф как водителю, так и работодателю.
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