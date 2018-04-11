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Штраф за усталость: какие новые наказания грозят владельцам автобусов в РФ

, ИА "Амител"
До сих пор юридические лица не несли ответственность за несоблюдение режима труда и отдыха водителей

Фото: lawecon.ru


Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит наказание для владельцев автобусов и грузовиков, если их водители не соблюдают режим труда и отдыха. Рассказываем, почему этот закон необходим и в чем его суть.

1
И почему этот  закон необходим?

Потому что слишком много в последние годы в нашей стране происходит ДТП с участием уставших водителей пассажирских автобусов или дальнобойщиков. Когда полиция начинает выяснять причины аварии выясняется, что водитель либо слишком мало отдыхал, либо отработал значительно больше положенного времени.  

При этом сейчас ответственность за происшествие возлагается на самого водителя и должностное лицо.

По данным разработчиков проекта, по статье КоАП "Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, режима труда и отдыха" с 1 апреля уже вынесено более 336 тысяч постановлений об административной ответственности в отношении водителей и более 73 тысяч — в отношении должностных лиц.

2
Кого же будут наказывать по новому закону?

Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, предлагает наказывать за несоблюдение режима труда и отдыха не только водителей, но и работодателей – юридических лиц. До сих пор они не несли никакой юридической ответственности за своих водителей, хотя большая часть транспорта находятся в собственности предпринимателей.

В данном законопроекте к юридическим лицам приравниваются также и индивидуальные предприниматели даже без образования юридического лица.

Кроме того, новый проект предусматривает ужесточение наказания и для водителя автобуса или грузовика и для должностного лица, в подчинении которого находится водитель.

"Увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

3
А сколько должен отдыхать водитель?
Согласно приказу Минтранса, нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной смены не может превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем — 7 часов.
Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два и более водителей.
4
А как выяснить, что водитель отдыхал меньше положенного?

Выяснить это поможет тахограф – прибор, контролирующий режим труда и отдыха водителя.

Все пассажирские автобусы и грузовики должны быть оборудованы этим устройством.

За отсутствие рабочего тахографа, либо за фальсификацию данных грозит серьезный штраф как водителю, так и работодателю.

5
Каким будет наказание?
За то, что на дорогу вышел транспорт без тахографа или со сломанным устройством, или если нарушен режим труда и отдыха, водителю грозит штраф от 3000 до 5000 рублей, должностному лицу — от 7000 до 10 000 тысяч, юрлицу и индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица - от 20 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
6
В каких ДТП были виновны уставшие водители в России?

Приведем лишь несколько примеров. 24 июня 2015 года в Омской области в ДТП с участием рейсового автобуса ПАТП № 4, перевозившего работников птицефабрики "Сибирская", погибли 16 человек, 27 пострадали. Автобус столкнулся с КамАЗом, гружённым кирпичами. Среди погибших оба водителя. На скамье подсудимых оказались директор ПАТП-4  и начальник автоколонны. Их осудили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

3 июля 2015 года служебный автобус, в котором находились 24 работника ОАО ХК "Якутуголь", упал в пропасть. Это произошло на границе Якутии и Амурской области. Погибли четыре человека, пострадало около 20 человек. Роструд оштрафовал "Якутуголь" на 4,7 млн рублей за нарушения трудового законодательства: некоторые работники предприятия не проходят обучение по охране труда, работодатель не обеспечил выдачу средств индивидуальной защиты.

В июле 2015 года в Красноярском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и микроавтобуса. Погибли 11 человек.

6 октября 2017 года в Подмосковье рейсовый автобус MAN съехал в кювет и опрокинулся. Погибли пять человек. 

4 января 2017 в Косихинском районе Алтайского края в аварию попали сразу два пассажирских автобуса. Три человека погибли, 29 получили травмы. Выяснилось, что водитель автобуса Higer KLQ6826Q, отработал за рулем более 12 часов и будучи в переутомленном состоянии выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со следовавшими во встречном направлении автомобилем ГАЗ-172413 и автобусом ЛАЗ 695 Н.

22 февраля 2018 года в Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком. Погиб водитель фуры и четыре пассажира автобуса. Девять человек получили травмы. Автобус вез туристов из Красноярска в Шерегеш.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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