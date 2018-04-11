Фото: straitstimes.com
Спустя два месяца после крушения Ан-148 вокруг катастрофы назревает скандал. Родственники погибших обращаются к президенту России с просьбой разобраться в ситуации.
Родственники жертв крушения Ан-148 возмущены тем, что место катастрофы не оцеплено. По всей территории разбросаны обломки самолета, вещи пассажиров и фрагменты погибших людей.
Дочь одной из жертв крушения побывала на месте трагедии. Юлия Синицына потеряла в авиакатастрофе маму. Девушка приехала к месту падения самолета. То, что она увидела, по ее словам, не поддается описанию.
"Я нахожусь на месте крушения самолета Ан-148. В нем погибла моя мама. На поле нет никаких работников, сейчас машина, да, приехала, но они нас не останавливают. Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолета, фрагменты тел. Я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет, вы понимаете чем. Это нечеловечно. На нас никто не реагирует. Только что мимо меня проехала машина и ничего не сказала мне. Оцепления нет. Что делать? Я не знаю. Пожалуйста, разберитесь хоть кто-нибудь в этой ситуации. Я не уеду отсюда, пока тут не будет оцепления. Спасибо", — рассказала девушка в своем обращении к президенту России.
Да. На обращение отреагировали в МЧС. Спасатели проводят дополнительное обследование места крушения лайнера.
Они говорят, что все материалы, образцы, которые были необходимы для расследования, были собраны в первые дни.
Сотрудники МЧС говорят, что сейчас с территории крушения сошел снег и местность можно прочесывать заново. Здесь будут вестись дальше работы на протяжении месяца.
Также около 30 дней понадобится для того, чтобы закончить экспертизы и передать останки родственникам погибших.
Напомним, крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск, произошло 11 февраля 2018 года. Лайнер упал рядом с деревней Аргуново Раменского района Московской области. На борту Ан-148 находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.Читайте также в сюжете: Крушение Ан-148 в Подмосковье
Комментарии