Минпромторг вновь предлагает разрешить продавать безрецептурные лекарства в продуктовых магазинах. Министерство доработало проект и отправило его в Минздрав. Рассказываем о том, на каких условиях могут начать в России торговать лекарствами в магазинах.
Какие препараты могут разрешить продавать в магазинах?
Еще раз подчеркнем, что речь идет именно о лекарственных препаратах, которые продаются без рецепта. В законопроекте прописаны 34 группы таких препаратов. Среди них жаропонижающие и болеутоляющие свечи, сердечные средства, капли от насморка и лекарства от аллергии.
Зачем хотят разрешить торговать лекарствами в магазинах?
Идея продавать безрецептурные лекарства в магазинах принадлежит первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Он выдвигал ее еще в 2014 году. По мнению Шувалова, это сделает препараты более доступными для населения, особенно в отдаленных районах и селах. Кроме того, реализация лекарств в магазинах стимулирует конкуренцию и приведет к снижению их стоимости.
Как пишет "Коммерсант", по поручению Шувалова Минпромторг разработал законопроект еще в 2017 году. Но он вызвал недовольство фармацевтических компаний.
И чем были недовольны фармацевты?
В первой редакции законопроекта предлагалось разрешить продавать лекарства только тем торговым компаниям, которые оформят лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Причем предоставлять такую лицензию предлагалось юридическому лицу по упрощенной системе и независимо от количества точек.
А что предлагает новый законопроект?
Доработанный Минпромторгом законопроект предлагает разрешить продуктовым сетям торговать лекарствами вообще безо всякой лицензии, пишет "Коммерсант"
. Но при этом в новой редакции более конкретно прописаны компании, которые получают право на торговлю лекарствами — это только те, кто продает пищевые продукты. Осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор.
А как же будут храниться лекарства в магазинах?
Пока этот вопрос остается открытым. Ранее Минздрав выражал сомнение в том, что магазины сумеют выполнить необходимые условия хранения лекарств. А теперь, учитывая, что в новой редакции проекта магазинам даже не надо получать лицензию на торговлю этой продукцией, многие эксперты еще более сомневаются в том, что условия хранения препаратов будут на надлежащем уровне. Кроме того, некоторые выражают опасение, что реализация этого проекта вызовет всплеск появления на рынке фальсифицированных лекарственных препаратов.
А что говорит Минздрав?
Пока молчит. Официального заявления от представителей министерства еще не прозвучало. И, как пишет "Коммерсант", в комментарии по этому вопросу в ведомстве пока тоже отказали. До этого же Минздрав утверждал, что в России сейчас нет проблемы доступности лекарств населению.
Когда же лекарствами начнут торговать в магазинах?
Пока это неизвестно. Проект пока представлен для ознакомления. Возможно, что он снова вызовет вопросы и будет отправлен на доработку.
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