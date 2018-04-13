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Что будет с Telegram и его пользователями после суда в пятницу 13-го?

, ИА "Амител"
Как ударит блокировка по мессенджеру и к чему готовиться пользователям

Фото: Hightech.fm


В пятницу, 13 апреля, суд рассмотрит иск Роскомнадзора к Telegram. При этом Роскомнадзор попросил немедленно исполнить судебное решение в случае удовлетворения иска об ограничении доступа к Telegram в России. Чем грозит это решение мессенджеру и к чему готовятся пользователи, разбираемся вместе.

1
А суд и правда может заблокировать  Telegram?

Может. Роскомнадзор попросил немедленно исполнить судебное решение в случае удовлетворения искового заявления об ограничении доступа к Telegram в России. И, как отмечают юристы, статья 212 ГПК РФ "в особых обстоятельствах" позволяет заявить такое ходатайство об обращении к немедленному исполнению решения суда.

Юрист международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы Telegram, Дамир Гайнутдинов утверждает, что им не предоставили исковое заявление и ходатайство Роскомнадзора, поэтому у них нет понимания, о каких "особых обстоятельствах" идет речь. Но поскольку против Telegram выступают и Роскомнадзор, и ФСБ, вероятность немедленной блокировки Telegram уже 13 апреля существует.

2
Почему Роскомнадзор хочет заблокировать Telegram?
Дело в том, что основатель Telegram Павел Дуров не выполнил требование ФСБ и не передал ключи для декодирования сообщений. При этом 20 марта Верховный суд признал законным такое требование ФСБ по отношению к Telegram. Тогда же Роскомнадзор потребовал от мессенджера в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные.
3
Зачем ФСБ нужны ключи от Telegram?
Они считают, что этот сервис для своих переговоров могут использовать террористы. А работа ФСБ – террористов ловить и обеспечивать безопасность населения.  
4
Почему Дуров не отдает ключи?

Тут несколько составляющих. Во-первых, Павел Дуров всегда подчеркивал, что выступает за неприкосновенность частной жизни. Об этом же он написал в Twitter:  "Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст персональные данные пользователей, не принесут плода. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни".  

А во-вторых, он уверяет, что у него нет ключей: якобы сервис использует сквозное шифрование, при этом ключи меняются и генерируются на устройствах пользователей. Также Дуров заявлял, что передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса.

"Ни у кого, включая разработчика ПО и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты этих ключей",— писали юристы Telegram в обращении к ООН, прося защитить право на свободу слова.

5
Что будет с Telegram, если его заблокируют в России?
Ничего особенного. В России у Telegram, по разным данным, от 10 до 12 млн пользователей. При этом, как сообщал Forbes, во всем мире в первом квартале 2018 года аудитория Telegram может достичь 200 млн. Поэтому сервис будет продолжать развиваться. И пользователей у него будет предостаточно. Более того, эксперты считают, что такая твердая политика Дурова в отношении сохранения тайны пользователей привлечет к нему еще больше аудитории в мире.
6
Что будет с пользователями Telegram после блокировки в России?
Часть пользователей перейдет на другие мессенджеры. Другая часть постарается обойти блокировку Роскомнадзора. Почти все Telegram-каналы уже отписались своим пользователям, как это сделать. Да и сам Telegram еще летом прошлого года сообщал о функции, которая позволяет подключиться к прокси-сервису для обхода блокировок.
7
Кто пользуется Telegram в России?
Как мы уже писали, аудитория Telegram в России уже превышает 10 млн пользователей. Удобство этого сервиса оценили журналисты, депутаты, бизнесмены. Даже в Кремле пользуются этим мессенджером. Не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал сожаление в связи с планируемой блокировкой Telegram.   

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Комментарии

13.04.2018 08:41
Читатель

Это всё размышления на тему: Кто в стране главный-Государство или капитал. Я считаю, что главным должно быть государство. Поэтому телеграм заблокировать. и Дурову понты поубавить.

0  0
13.04.2018 09:25
iOne

Глюпый-глюпый террорист,не знать про левый симка .
У меня племянник в 5-ом классе, вчера мне объяснял что делать, когда телеграм за блокируют.
То-ли в ФСБ не те люди работают, то ли лыжи не едут.

0  0
13.04.2018 09:31
- гость -

Да, по большому счету, Телеграму плевать.
Для сравнения - аудитория Телеграм в России - 10 млн. пользователей, а, к примеру, в Иране - 100 млн.

0  0
13.04.2018 09:31
Василий

13.04.2018 08:41
Читатель Ато что у Дурова физически этих ключей нет и ключи генерируются на устройствах пользователей вы еще не поняли? У Дурова конечно понтов хватает, но требования Роскомнадзора не выполнимы. Заблокируют его, но толку не будет, можно поставить бесплатный автоматический VPN на телефон и все будет прекрасно работать. Эти требования говорят лишь о бездарности и некомпетентности работников Роскомнадзора и их якобы "борьба с терроризмом" напоминает борьбу с ветряными мельницами из всеми известного произведения

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