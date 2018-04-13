Что будет с Telegram и его пользователями после суда в пятницу 13-го?

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В пятницу, 13 апреля, суд рассмотрит иск Роскомнадзора к Telegram. При этом Роскомнадзор попросил немедленно исполнить судебное решение в случае удовлетворения иска об ограничении доступа к Telegram в России. Чем грозит это решение мессенджеру и к чему готовятся пользователи, разбираемся вместе.
Может. Роскомнадзор попросил немедленно исполнить судебное решение в случае удовлетворения искового заявления об ограничении доступа к Telegram в России. И, как отмечают юристы, статья 212 ГПК РФ "в особых обстоятельствах" позволяет заявить такое ходатайство об обращении к немедленному исполнению решения суда.
Юрист международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы Telegram, Дамир Гайнутдинов утверждает, что им не предоставили исковое заявление и ходатайство Роскомнадзора, поэтому у них нет понимания, о каких "особых обстоятельствах" идет речь. Но поскольку против Telegram выступают и Роскомнадзор, и ФСБ, вероятность немедленной блокировки Telegram уже 13 апреля существует.
Тут несколько составляющих. Во-первых, Павел Дуров всегда подчеркивал, что выступает за неприкосновенность частной жизни. Об этом же он написал в Twitter: "Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст персональные данные пользователей, не принесут плода. Telegram будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни".
А во-вторых, он уверяет, что у него нет ключей: якобы сервис использует сквозное шифрование, при этом ключи меняются и генерируются на устройствах пользователей. Также Дуров заявлял, что передаваемые сообщения не хранятся на серверах сервиса.
"Ни у кого, включая разработчика ПО и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты этих ключей",— писали юристы Telegram в обращении к ООН, прося защитить право на свободу слова.
Комментарии
Это всё размышления на тему: Кто в стране главный-Государство или капитал. Я считаю, что главным должно быть государство. Поэтому телеграм заблокировать. и Дурову понты поубавить.
Глюпый-глюпый террорист,не знать про левый симка .
У меня племянник в 5-ом классе, вчера мне объяснял что делать, когда телеграм за блокируют.
То-ли в ФСБ не те люди работают, то ли лыжи не едут.
Да, по большому счету, Телеграму плевать.
Для сравнения - аудитория Телеграм в России - 10 млн. пользователей, а, к примеру, в Иране - 100 млн.
13.04.2018 08:41
Читатель Ато что у Дурова физически этих ключей нет и ключи генерируются на устройствах пользователей вы еще не поняли? У Дурова конечно понтов хватает, но требования Роскомнадзора не выполнимы. Заблокируют его, но толку не будет, можно поставить бесплатный автоматический VPN на телефон и все будет прекрасно работать. Эти требования говорят лишь о бездарности и некомпетентности работников Роскомнадзора и их якобы "борьба с терроризмом" напоминает борьбу с ветряными мельницами из всеми известного произведения