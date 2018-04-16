Радоница, или Родительский день, в 2018 году выпадает на вторник, 17 апреля. Многие барнаульцы поедут на кладбища, чтобы навестить могилы своих близких и привести их в порядок. Традиционно власти города готовятся к этому дню: выделяют дополнительные автобусы, приводят в порядок парковки около кладбищ и многое другое. Рассказываем, как будет организован день поминовения усопших в Барнауле в этом году.
Бесплатные автобусы
В 2018 году власти Барнаула продолжают традиционно организовывать бесплатную доставку желающих посетить могилы близких на основные кладбища города. Речь идет о Черницком, Новомихайловском, Власихинском, Гоньбинском и Затонском кладбищах. Для этого будет выделено 83 автобуса и 17 трамваев. Работать они будут с 8.00 и до 18.00.
Помимо этого, на Власихинском, Черницком и Новомихайловском кладбищах будут работать пять микроавтобусов. Они будут доставлять посетителей от центрального въезда и конечных остановок к удаленным местам захоронений.
Для тех же горожан, которые приедут в Родительский день на личном транспорте, подготовлены парковки. Как сообщили в администрации Барнаула, будут подготовлены стоянки личного транспорта на кладбищах: Новомихайловское, Черницкое, Власихинское городское, Булыгинско-Кировское, кладбище с. Власиха (ул. Ковыльная) и кладбище с. Гоньба.
Инвентарь для благоустройства
Чтобы барнаульцам не везти с собой метлы и грабли для наведения порядка на могилах близких, в Родительский день инвентарь всем желающим будут бесплатно раздавать на месте. Для этого необходимо обратиться в администрации кладбищ. Здесь же можно получить и мешки для мусора.
В МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула сообщили, что уже подготовлено 7000 мешков и 200 единиц хозяйственного инвентаря.
Если же будет тепло (ночью температура воздуха составит от 5 и выше градусов), то на Новомихайловском, Черницком и Власихинском городском кладбищах будет обеспечено водоснабжение. На других кладбищах будут дежурить поливомоечные машины с запасом воды.
Ритуальные товары
Цветы, венки и прочие ритуальные товары также нет необходимости везти с собой в переполненном автобусе — все это можно приобрести на территориях кладбищ. "В Родительский день на территориях основных кладбищ (Новомихайловское, Черницкое, Власихинское городское, кладбище с. Гоньба) будет представлена вся необходимая ритуальная продукция: цветы, оградки, памятники. Все желающие смогут решить вопросы по их приобретению, доставке, установке", — отмечают в МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула.
Также здесь же можно будет приобрести продукты питания, прохладительные напитки, хозяйственные товары и рассаду.
Как найти могилу
Грустно, но ежегодно могил на кладбищах становится больше. Поэтому многие опасаются, что не смогут отыскать могилу своего близкого. Но это не так. Дело в том, что каждое захоронение регистрируется в книге учета захоронений. При этом указывается ФИО умершего, дата рождения, смерти и захоронения, номер свидетельства о смерти, номер квартала, где проведено захоронение, а также данные лица, ответственного за захоронение. С 2016 года книга регистрации захоронений ведется и в электронном виде. Для поиска могилы умершего родственника необходимо обратиться в администрацию кладбища либо самостоятельно найти на сайте предприятия.
Об ответственности
Барнаульцев просят соблюдать порядок и противопожарную безопасность. Горожанам напоминают, что сжигать мусор на кладбищах категорически запрещено. А собранный мусор необходимо выносить на специальные площадки для сбора мусора, отмеченные указателями "Место сбора мусора".
В администрации города сообщили, что на кладбищах будет установлено 45 порталов (объемом 7,6 м³) и 10 контейнеров (объемом 1,1 м³). На сельских и поселковых кладбищах оборудованы места для временного складирования мусора с последующим вывозом на полигон ТБО.
Комментарии
а обратно увезут?