В Алтайском крае продолжается выплата пособий за первого ребенка. Напомним, инициатива дополнительно поддержать молодые семьи была предложена президентом России Владимиром Путиным. Рассказываем, сколько семей уже получили деньги, кто может претендовать и какие документы нужны для этого.
Как сообщили порталу Amic.ru в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края, с 01.01.2018 по 06.04.2018 определено право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 639 семьям.
Перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты:
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
- сведения о доходах всех членов семьи, полученных в денежной и натуральной форме за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
Также в ведомстве отметили, что при определенных условиях предоставляются дополнительные документы:
- документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления – при обращении отца (усыновителя) либо опекуна;
- документ, подтверждающий расторжение брака.
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