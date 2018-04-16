Фото: vitbichi.by
Барнаульцы днем в понедельник, 16 апреля, услышали из уличных репродукторов громкий вой сирен. Объясняем, с чем это связано.
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Фото: vitbichi.by
Барнаульцы днем в понедельник, 16 апреля, услышали из уличных репродукторов громкий вой сирен. Объясняем, с чем это связано.
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Комментарии
При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной или местной системы оповещения населения - чееее?! Я ни че не понял
Вот мне интересно... Как все это включить и прослушать, если на работе нет радио и телевизора?
не репродуктор, а ревун
16.04.2018 12:22
- гость -
бегите в бомбоубежище сразу, раз нет телевизора, только не поскользнитесь
На Энтузиастов вообще не было тревоги. Теперь точно уверен, что в случае чего люди живущие возле 120 школы умрут...
я уж пьяный из дома с винтовкой выбежал на улицу .хорошо что на этот раз всё обошлось в легкую
Ширинку хоть засегнул, вояка
винтовкой кого пострелять хотели?
Лучше бабуль угомоните во дворах,они бедняги не могут понять что случилось и что делать)