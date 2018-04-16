Фото: barnaul.org
Нестабильная погода с похолоданием и последующим потеплением ждет Алтайский край на этой рабочей неделе.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в понедельник регион еще находится в теплом секторе северного циклона, однако уже завтра районы края окажутся под влиянием холодных фронтов и произойдет похолодание.
Ночные температуры в регионе в ближайшие дни составят 0...-5 градусов, днем столбики термометров поднимутся не выше +5...+10 градусов. При этом в регионе ожидаются осадки в виде дождя, а в ночные часы местами в виде мокрого снега. Возможен гололед. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Потепление в Алтайский край должно прийти к концу рабочей недели. Ожидается, что 20-21 апреля ночные температуры поднимутся до +1...+8 градусов, днем будет +9...+15 градусов, а в предгорьях воздух прогреется до +20 градусов.
При этом в крае будет достаточно ветрено, местами возможны осадки в виде дождя.
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