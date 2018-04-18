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Что за акция "Дорога к обелиску" в Барнауле и кто может принять участие

, ИА "Амител"
Столица Алтайского края уже пятый год выходит 18 апреля на очистку памятников ВОВ


В Барнауле полным ходом идет подготовка к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В городе к 9 мая пройдет несколько традиционных крупных акций памяти. Одна из них — "Дорога к обелиску", стартующая уже в среду, 18 апреля. О том, что это за акция и как принять в ней участие, порталу Amic.ru рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

1

Что это за акция и когда она проходит?

"Дорога к обелиску" — это акция по наведению санитарного порядка на территории памятников, памятных мест, мемориальных досок, связанных с Великой Отечественной войной.

"Дорога к обелиску" пройдет в Барнауле 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест. Этот день был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, действующей при ЮНЕСКО.

Акция под таким названием состоится в столице Алтайского края уже пятый год подряд. Но, по словам Валерия Паршкова, такая работа, конечно, велась и раньше. Кроме того, памятники моют, чистят, реконструируют, убирают территорию вокруг и в течение года.

2

Кто принимает участие в акции?

Школьники, студенты, представители общественных организаций, волонтеры, управляющие компании и ТСЖ. Они занимаются расчисткой и уборкой памятников и территорий вокруг. Обычно работают на "своих участках": школьники очищают памятники на территории школ или близ них. Студенты — у своих учебных заведений. Жители микрорайонов очищают памятники, рядом с которыми живут. Разумеется, всё на добровольной основе. Координируют работу администрации районов.

Реставрацию же памятников проводят только специализированные организации. И к 9 мая проведут реставрационные и реконструкционные работы там, где это требуется.

По словам Валерия Паршкова, план работ уже составлен. Однако, если кто-то из жителей хочет присоединиться к акции, то это только приветствуется. Узнать о времени и местах можно в администрации своего района.

3

Сколько в Барнауле памятников?

В Барнауле 89 зданий, памятников, мемориальных досок, связанных с ВОВ. 28 из них – объекты культурного наследия.

Всего же, по информации комитета по культуре Барнаула, на территории города находится 340 объектов культурного наследия. Это 213 зданий, 54 объекта археологического наследия, 73 иных памятника истории и культуры (мемориальные доски, скульптуры, монументы и другое).

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Еще 189 памятников на территории Барнаула не являются объектами культурного наследия. В их числе 20 памятников, 42 памятных знака, 127 мемориальных досок.

4

Кто отвечает за содержание памятников?

Именно на балансе городского комитета по культуре находится 24 объекта культурного наследия и 10 памятников, не являющихся объектами культурного наследия. 18 объектов имеют отношение к событиям Великой Отечественной войны. Из крупных это Мемориал Славы на площади Победы, Мемориал "В честь воинов-интернационалистов", памятник борцам за Советскую власть в Нагорном парке. Их реконструкция и содержание, а также других памятников проводится за счет городского бюджета. В год это около 6 млн рублей.

Например, когда в Барнауле началась акция "Бессмертный полк", горожане стали активно искать информацию о своих воевавших предках. На пантеон Мемориала Славы теперь предстоит нанести еще 21 фамилию. По словам Валерия Паршкова, эта работа будет стоить около 1 млн рублей (буквы изготавливаются лазером). Средства будут закладывать в бюджете на следующий год.

Финансирует работы по реконструкции памятников и обелисков городской и краевой бюджет, а также частные спонсоры.

За памятниками, памятными досками на территории школ и вузов ухаживают учебные заведения, за памятниками в микрорайонах и поселках — местные администрации. Например, на территории городских школ № 99, 98, 127, 50, 109, лицея № 101, гимназии № 123 размещены памятные знаки.

К числу бесхозных можно отнести около 20 памятников. Например, памятник Герою Советского Союза Владимиру Смирнову, что расположен на территории станкостроительного завода. Он является памятником архитектуры, истории и искусства Алтайского края и включен в список памятников Великой Отечественной войны. Однако сегодня этот объект бесхозный. Власти города через суд пытаются обязать собственника оформить его и содержать должным образом.

Но почти все памятники, даже бесхозные, на контроле администраций районов, как минимум содержатся в порядке и по возможности ремонтируются.

5

Какие еще акции пройдут в Барнауле в честь Дня Победы?

За несколько недель до Дня Победы в Барнауле пройдет уже традиционная российская акция "Вахта памяти". Ее цель — почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Участники поисковых групп выезжают на места боев ВОВ, чтобы продолжить поиски останков солдат, которые потом торжественно перезахоранивают.

За несколько недель в столице региона волонтеры будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Черно-желтая лента — это, конечно же, не украшение, это дань памяти тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне. Носить ленту надо на груди.

8 мая у памятников и мемориальных досок пройдет акция "Вас не забыли! Вас не забудут!" — торжественные мероприятия памяти с участием школьников, студентов, молодежи, депутатов, общественников.

В День Победы, 9 мая, в Барнауле пройдет много торжественных мероприятий: торжественный парад Победы, возложение цветов и венков к памятникам, встречи с ветеранами, праздничные концерты, выставки школьных музеев, выставки ретроавтомобилей, молодежные спортивные программы. Пройдет традиционная акция "Солдатская каша": полевую армейскую кухню сможет попробовать любой желающий.

Пройдет и, пожалуй, самая массовая акция в честь Дня Победы — "Бессмертный полк". Тысячи родственников солдат и тружеников тыла времен Второй мировой войны пройдут строем с фотографиями своих родителей, дедов и прадедов, защищавших родину от врага.

Главные праздничные торжественные мероприятия в честь Дня Победы состоятся на площади Сахарова, площади Советов и на Мемориале Славы. Свои торжества будут и в каждом районе города.

Вечером на площади Сахарова отгремит праздничный салют.

Кроме того, аллеи, скверы, захоронения, связанные с войной, очищают во время месячника весенней санитарной очистки города. А власти проводят мониторинг нуждаемости ветеранов войны в различных видах социального обслуживания. В 2018 году в новое жилье переедут шесть ветеранов.

Справка:
В Барнауле проживают 638 участников Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории ветеранов, 4832 труженика тыла.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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