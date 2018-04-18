С 18 апреля повышаются цены на авиаперелеты. Курсы валют в системах бронирования билетов составят: €1 – 77 руб., $1 – 62,5 руб. А еще до 18 апреля курс был таким: €1 – 72 руб., $1 – 59 руб.
Что это значит и чем грозит путешественникам, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Нет, пока подорожание ожидается только на международных рейсах из России.
Авиабилеты подорожают на 6-7%. На каждые 100 долларов стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей. В среднем, например, путевка на Кипр подорожает на семь тысяч рублей.
По мнению региональных экспертов, рост цен повлияет на туристический рынок Алтая. Особенно это будет заметно в отношении стран Евросоюза.
Отметим, уже в начале апреля из-за роста курса путевки для жителей Алтайского края выросли в цене.
Эксперты сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip отметили, что на прошлой неделе на треть выросли покупки авиабилетов. Это связано с тем, что многие люди спешили купить путевки до повышения цен.
В настоящее время эксперты рекомендуют купить билеты заранее, если известны точные даты вылета. Также отмечается, что рост цен на авиаперелеты может отпугнуть значительную часть туристов.
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