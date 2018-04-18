В Башкирии совершено нападение на среднюю школу. Есть раненые и пострадавшие. Очевидцы сообщают, что нападение совершил один из учеников школы. Рассказываем, что известно о ЧП к этой минуте.
В городе Стерлитамак 18 апреля 2018 года совершено нападение на учеников и учителя общеобразовательной школы №1. По данным Следственного комитета России, нападавший зашел в кабинет информатики и ножом ранил одну из школьниц, а затем нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег.
Что известно о напавшем?
Следственный комитет с оговоркой на предварительные данные сообщает, что это 17-летний ученик 9-го коррекционного класса этой же школы. И нападение он совершил на своих одноклассников и учителя. Имя подростка по понятным причинам не раскрывается.
Сколько пострадавших в результате нападения?
По данным Следственного комитета, пострадавших четверо: подросток ранил одноклассницу, учителя и нанес ранение самому себе. Еще одна школьница выпрыгнула со второго этажа, когда сработала пожарная сигнализация. В СК отмечают, что от пожара никто не пострадал. Все раненые госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Зачем он это сделал?
Мотивы его поступка пока неизвестны. Однако СМИ выяснили, что еще задолго до нападения школьник публиковал на своей странице в соцсетях фотографии и видео на тему нападения подростков на американскую школу "Колумбайн". Напомним, это ЧП произошло в США в штате Колорадо в 1999 году, также в апреле. Двое подростков из стрелкового оружия открыли огонь по ученикам. Погибли 13 человек. Нападавшие покончили с собой.
Что сейчас происходит?
На месте ЧП работают правоохранительные органы. На месте также находится следственная группа регионального СКР. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Занятия в школе прекращены. Дети отпущены домой.
Комментарии
Результат толерантности!!!
В СССР были не дураки, когда для таких детей открывали отдельные школы и учителей готовили специально для д*лов. А сейчас всех д*** вместе с нормальными детьми учат. Вот и имеем "американский образ жизни" - стреляют, режут, поджигают.
И ювеналка не помогает защитить нормальных детей от ...
погодите, что ещё нас впереди ждёт.....в школах вводится социализация таких детей и если раньше их можно было вывести на надомное обучение, то сейчас они должны учиться со всеми в школе....со-ци-а-ли-зи-ро-вать-ся....правда, что тогда будет-ведомо только богу
У нас в школе сделали для таких детей комнату за 1 000 000р. с мячиками, тренажёрами, на вид тыщ на 50 000 не больше, остальным детям туда вход закрыт, а больных нет ни одного в школе, но сделать заставили. Пыль технички раз в неделю трут и всё.
Однако СМИ выяснили, что еще задолго до нападения школьник публиковал на своей странице в соцсетях фотографии и видео на тему нападения подростков на американскую школу
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Ну всё ждём закона о запрещении соцсетей.