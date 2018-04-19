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Кругом мошенники: как обманывают барнаульцев и как себя обезопасить

, ИА "Амител"
Рассказываем о видах мошенничества, которые чаще всего совершаются в Барнауле, и о том, как не попасться на удочку мошенников

Фото: Big-rostov.ru


Одним из самых распространенных видов преступлений в Барнауле является мошенничество. В полиции Барнаула отмечают, что на протяжении последних трех лет активность преступников возросла. При этом порой совершаются очень резонансные преступления, а люди теряют крупные суммы. Чаще всего жертвами мошенников становятся престарелые граждане, а сами преступления, как правило, совершаются дистанционным способом, в том числе посредством сети Интернет. За первый квартал 2018 года на территории столицы Алтайского края совершено 305 мошенничеств. Из них 72% — это преступления, совершенные через интернет, и телефонные мошенничества. Рассказываем о видах мошенничества, которые сегодня чаще всего совершаются в Барнауле, и о том, как не попасться на удочку мошенников. Прочитайте и расскажите родителям.

1
А точно ваш родственник попал в беду?

Эта уловка существует уже на протяжении ряда лет, но по-прежнему действенна. За первый квартал 2018 года в Барнауле было совершено 54 преступления категории "ваш родственник попал в беду". Всплеск новых преступлений произошел в феврале-марте этого года.

Звонок, раздавшийся поздно вечером или ночью, способен взбудоражить нервную систему даже самого стойкого человека. Особенно пожилого. А когда испуганный голос на том конце трубки сообщает: "Мам, я попал в беду и мне срочно нужны деньги", разум отказывается воспринимать, что это не твой ребенок, а значит, человек готов пойти на все, что угодно, чтобы помочь.

Преступники — очень тонкие психологи. Сегодня многие из них, убедившись, что жертва на крючке и уже достает деньги, требуют от "родителей": "Не перезванивайте. А то сделаете хуже. Просто отдайте деньги". Либо же мошенник просто не дает жертве повесить трубку, постоянно поддерживая разговор от имени "полицейского", который якобы готов помочь вашему сыну за определенное вознаграждение.

Совет от УМВД: Во-первых, сотрудники полиции не будут обещать "помощь" за денежное вознаграждение. Во-вторых, самый простой способ проверить — перезвонить этому родственнику. Если он не отвечает, подождать и перезвонить еще: "Не так давно жительница Барнаула несколько часов металась по всему городу, снимая с карты необходимую сумму, чтобы отдать ее за "спасение" ребенка, но при этом почему-то не догадалась позвонить ему. Причем муж пытался ее удержать, объяснить, что это мошенники. Но те не давали жертве положить трубку, и она от одного банкомата мчалась к другому, чтобы собрать требуемые средства. В итоге ее муж вызвал нас, и мы смогли задержать гражданку и убедить, что ее пытались обмануть мошенники".

2
А если "карту заблокировали"?

Преступления с банковской картой также лидируют в сводках происшествий. "Жертве" звонят якобы из банка, уверяют, что её банковская карта заблокирована. А чтобы ее разблокировать, нужно пройти в банкомат и совершить ряд определённых действий.

Совет от УМВД: Делать этого ни в коем случае не надо. Лучше всего перезвонить самому в банк или даже зайти в банк и попросить проверить, действительно ли ваша карта заблокирована. Скорее всего, вы тут же убедитесь, что вас пытаются "развести на деньги". Если вы пойдете к банкомату выполнять рекомендации неизвестного лица "по разблокировке" вашей карты, то 100% лишитесь всех своих накоплений, так как своими руками дадите доступ к карте преступникам.

3
Это вы дом продаете? Давайте я вам задаток сброшу...

Часто доверчивые граждане попадают в сети мошенников, выставляя свое имущество на продажу на сайтах объявлений.

Мошенники звонят выбранной жертве и предлагают внести задаток за эту вещь, чтобы ее "придержали". Для этого просят сообщить персональные данные гражданина и реквизиты его карты.

Совет от УМВД: Вы ни в коем случае не должны сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам. Сами подумайте: какой нормальный человек будет вносить задаток за вещь, которую даже в глаза не видел, не убедившись, в каком она состоянии? Если вы продаёте товары или услуги через интернет и звонящий вам гражданин пытается вас повести к банкомату, разговор следует прервать. Чтобы получить денежные средства, нет необходимости идти в банкомат и выполнять какие-то операции. Достаточно просто назвать номер банковской карты без каких либо реквизитов.

4
Вы и счетчики проверяете, и деньги меняете?

Нередки случаи, когда мошенники приходят к пожилым гражданам под видом социальных работников, сотрудников газовых служб, водоканала и других служб. Они входят в доверие к хозяевам квартиры, просят обменять крупную купюру и, отвлекая внимание, похищают деньги.

Совет УМВД: Быть бдительными и не впускать в квартиру незнакомых. Еще лучше – позвонить в заявленную службу и уточнить, действительно ли данный гражданин работает в этой службе. В Барнауле в 2018 году зафиксированы случаи обмана граждан под предлогом продажи молока, обмена или размена денег.  В Барнауле задержали мошенников, которые караулили граждан около банков, следили за ними. А потом в качестве якобы проверки оборудования пробирались в квартиры и похищали деньги. Также в этом году в городе задержали двух женщин. Их соучастник под видом проверки документов проходил по квартирам, а потом указывал, какие "побогаче". Женщины представлялись сотрудницами администрации города и, обещая подарки или призы, заходили в квартиры пенсионеров, отвлекали внимание и похищали ценности.

5
А компенсацию за купленные лекарства и приборы заплатят?

Снова активизировался такой вид мошенничества, как "компенсация" за ранее приобретенные лекарства, БАДы или некачественные медицинские приборы. Гражданам, которые когда-то приобретали такой товар, звонят неизвестные, которые предлагают "компенсировать ущерб" за приобретенный некачественный товар. Однако чтобы получить компенсацию, нужно срочно осуществить предоплату в качестве уплаты "налога", "страхового взноса" или "госпошлины". При этом граждане лишаются действительно серьезных сумм. Например, жительница Барнаула 1945 года рождения перечислила мошенникам 25 тысяч рублей. А жительница Локтевского района — 108 тысяч рублей.

Совет УМВД: Объясните близким, что ни Банк России, ни налоговые службы, ни министерства финансов и вообще никто не платит никаких компенсаций за приобретенные БАДы, лекарства и приборы. И уж тем более никто никогда из официальных структур не требует внести предоплату или страховой взнос за "компенсацию". А значит, это чистой воды мошенничество.

6
Экстрасенса заказывали?

Продолжает расти количество преступлений, совершенных так называемыми "телевизионными экстрасенсами". Чаще всего жертвами этих мошенников становятся отчаявшиеся люди, страдающие от серьезных заболеваний. 

Так, жительница Алтайского края обратилась за помощью к "экстрасенсу" в лечении своего сына от алкоголизма. И только после того, как сын умер, она поняла, что отдала больше 40 тысяч мошеннику.

Пожилая жительница Бийска перечислила 113 тысяч рублей в Москву "экстрасенсу" за лечение от астмы.

Совет УМВД: Даже при очень серьезных заболеваниях обращаться нужно к врачам, а не экстрасенсам. К тому же лечебные возможности экстрасенсов совсем не доказаны.

7

Столько мошенников развелось. Их что, совсем не ищут?

Ищут. И даже находят. Но, как правило, телефонные мошенники или те, кто действует через интернет, живут далеко от мест преступления. И чтобы найти их, требуется время. К тому же, даже когда преступников находят, это еще не значит, что деньги вам вернут: преступники их могут уже потратить. А в полиции и у государства нет фонда помощи пострадавшим.

Поэтому самый главный совет: проявляйте бдительность. Не дайте обмануть себя и своих близких.
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Комментарии

19.04.2018 07:49
гость

Вот менты работают, только языком чешут. Раньше помню по квартирам ходили и листовки вешали на подьездах хотябы, а сейчас даже пенсионеры в лицо не видели своего участкового.

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