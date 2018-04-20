Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Ближайшие выходные в Алтайском крае отметятся очень теплой погодой — воздух прогреется до +25 градусов.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, как и ожидалось, с 20 апреля на районы края начнут оказывать влияние юго-западные потоки теплого воздуха из Средней Азии.
И несмотря на то, что минувшей ночью в южных районах края местами установился временный снежный покров, в ночь на субботу будут доминировать уже положительные температуры, а днем 21 апреля в крае потеплеет до +15...+20. Местами в выходные воздух и вовсе прогреется до +25 градусов.
В субботу-воскресенье в регионе ожидается сухая погода, преимущественно без осадков. 22 апреля будет достаточно ветрено.
Осадки придут в регион к 23 апреля. Причем с прохождением атмосферных фронтов южного циклона местами по краю пройдут ливни, а в предгорьях ожидаются грозы.
Согласно имеющемуся прогнозу, тепло продлится до 25 апреля, после чего ожидается непродолжительный период понижения температур.
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