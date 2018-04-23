Сколько будет стоить такой браслет?

В МУП "Центртранс" пока что не назвали цену. Однако по опыту других городов, где существует подобная система оплаты, браслеты стоят существенно дороже обычных транспортных карт.

Например, в Хабаровске транспортный браслет стоит 350 рублей, а обычная карта — 100 рублей.

Отметим, в Барнауле система электронных проездных заработала с декабря 2016 года. Транспортными картами можно рассчитаться в трамваях, троллейбусах и большинстве автобусов.