Фото Вячеслав Мельников/Amic.ru
Как рассказали в МУП "Центртранс", в Барнауле появится альтернатива транспортным картам и брелокам. Что это такое и как это будет работать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это альтернатива транспортным картам и брелокам. Браслет предназначен для оплаты проезда в общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок Барнаула.
При покупке транспортного браслета на него записываются тарифные планы "Электронный кошелек" и "Проездной билет для граждан".
Купить такой браслет смогут жители и гости Барнаула.
В МУП "Центртранс" пока что не назвали цену. Однако по опыту других городов, где существует подобная система оплаты, браслеты стоят существенно дороже обычных транспортных карт.
Например, в Хабаровске транспортный браслет стоит 350 рублей, а обычная карта — 100 рублей.
Отметим, в Барнауле система электронных проездных заработала с декабря 2016 года. Транспортными картами можно рассчитаться в трамваях, троллейбусах и большинстве автобусов.
Комментарии
Вы лучше заставьте владельцев маршруток возить у себя терминалы, а так какой смысл в этих браслетах если воспользоваться ими можно лишь в половине автобусов??
Полностью согласен.
23.04.2018 13:04
- гость -