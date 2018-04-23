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Погода в эту шестидневную рабочую неделю в Алтайском крае обещает быть нестабильной и отметится осадками от дождей и до мокрого снега.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, если во вторник-среду осадки в виде дождя прогнозируются в первую очередь в восточных и предгорных районах, то к 26 апреля дожди, а местами и ливни, ожидаются в большинстве районов края, включая Барнаул.

А в ночь на 27 апреля в крае ожидается похолодание, в предгорьях ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, возможна гололедица.

Осадки в регионе будут сопровождаться усилением ветра до 17-22 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то в первой половине рабочей недели ночью будет +4...+11 градусов, днем +16...+22 градуса.

А вот ночью 27 и 28 апреля ожидаются даже слабоотрицательные температуры. Днем будет +9...+15 градусов.

В дальнейшем, то есть к выходным, как ожидается, характер погоды существенно не изменится — в регионе прогнозируют дожди.