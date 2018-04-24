Привозить клеща можно в любое время?

Нет. Есть график работы лабораторий, где проводят исследования. Вирусологическая лаборатория:

- понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8.30 до 16.42, тел. 8(3852) 50-40-34.

Лаборатория исследований методом ПЦР:

- понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3852) 50–40–36;

- понедельник – четверг с 16.42 до 19.00; пятница с 15.42 до 19.00 – дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8(3852) 50–30–68;

- с 19.00 до 8.30 – прием клещей в лабораторном корпусе, пост охраны №2, тел. 8(3852) 24–32–51.