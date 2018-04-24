С начала апреля в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 90 человек. 36 из них — дети до 14 лет. Детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща, куда его можно сдать на исследование в Барнауле и не поздно ли покупать страховку, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Снять клеща можно в травмпунктах Барнаула. Если вы обнаружили на себе насекомое, которое уже присосалось, обращайтесь по этим адресам:
- ул. Малахова, 51, городская больница № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;
- ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;
- ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.
Нет. Есть график работы лабораторий, где проводят исследования. Вирусологическая лаборатория:
- понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8.30 до 16.42, тел. 8(3852) 50-40-34.
Лаборатория исследований методом ПЦР:
- понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, тел. 8(3852) 50–40–36;
- понедельник – четверг с 16.42 до 19.00; пятница с 15.42 до 19.00 – дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8(3852) 50–30–68;
- с 19.00 до 8.30 – прием клещей в лабораторном корпусе, пост охраны №2, тел. 8(3852) 24–32–51.
Нет, это за деньги. Стоимость исследования клеща на наличие антигена (вирусной частицы) клещевого энцефалита составляет 500 рублей с НДС. Исследование проводится в течение 1 рабочего дня.
Стоимость исследования фрагментов на возбудителя клещевого боррелиоза методом ПЦР составляет 500 рублей с НДС. Исследование проводится в течение не более трех рабочих дней.
Если вас укусил инфицированный клещ, то в этом случае необходимо лечение иммуноглобулином.
Пункты серопрофилактики г. Барнаула:
- ул. Анатолия, 53, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной – воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 66–69–69;
- ул. Малахова, 146, ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72–34–53;
- ул. Малахова, 51, городская больница № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40–06–49;
- ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;
- ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.
Жители других городов и районов края могут обратиться в поликлиники по месту жительства.
Стоимость рассчитывается исходя из веса пострадавшего. Например, если ваш вес в районе 50 килограммов, то стоимость одной дозы вакцины составит примерно 4350 рублей.
Комментарии
Весело!!! И никто не спрашивает! 50 кг - это кто???? В среднем вес под 100 кг !!!
9 000 ! У кого нет этих денег - помереть, если не дай Бог энцефалит? Кто в этом виноват будет???
Непонятно, где страховку купить?
Это всё очень грустно!
прививка от энцефалита есть! от баррилёза нетуууууу! вообще!
берегите детей и себя!