Чем удивят барнаульцев другие парки?

"Солнечный ветер"

Уже 1 мая здесь состоится первый масштабный праздник, посвященный открытию летнего сезона. На большой и малой сценах парка будут проходить концертные и игровые программы. В это же время дети смогут смоделировать арт-объект по законам робототехники, поучаствовать в шоу мыльных пузырей, испытать свои художественные навыки в конкурсе рисунков. В первый час открытия парка будет работать профессиональный фотограф.

К новому сезону в парке "Солнечный ветер" обновлено пять аттракционов: "Веселые горки", "Орбита", "Вальс", "Ракушки", "Индейская река".

Всего же с 1 мая в парке начнут работать 28 аттракционов, а в течение лета добавится еще два новых. В течение всего 2018 года в парке будут идти работы по обновлению ландшафта.

"Арлекино"

По словам замдиректора барнаульского парка "Арлекино" Михаила Шемелинина, главным сюрпризом для горожан станет новое колесо обозрения.

Аттракцион, который прибыл в Барнаул из Тюмени, перекрасили, проверили исправность всех приборов и механизмов и приступили к монтажу конструкций. Работу планируют завершить в мае-июне. После этого аттракцион вновь должен будет пройти проверку на безопасность для посетителей и персонала.

"Лесная сказка"

Заместитель директора зоопарка "Лесная сказка" Александр Чеботарев сообщил, что в ближайшее время в зоопарке будет открыт розарий на тысячу роз и тропа древнего человека. Ну а "гвоздем сезона" традиционно станет празднование дня рождения барнаульского зоопарка.

"Центральный"

В муниципальном парке "Центральный" 1 мая гостей также ждет обширная программа. В этом году парк станет важной деталью туристического кластера Барнаула и будет площадкой для многих мероприятий, включая "Ночь в музее", День Победы и День города.

Для посетителей уже продумали программу и летнего досуга: новые форматы мероприятий, розыгрыши и конкурсы, взаимодействие с лучшими творческими и спортивными коллективами города.

Самым интересным должен стать фестиваль барнаульских диджеев, который состоится в мае.