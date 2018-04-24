Фото: Amic.ru
Работу городских парков в летний сезон-2018 обсудили в комитете по культуре города Барнаула на совещании, которое провел руководитель комитета Валерий Паршков. В нем приняли участие руководители всех крупнейших городских парков, Роспотребнадзора, а также ГУ МЧС по Алтайскому краю. Рассказываем, чем порадуют горожан барнаульские парки этим летом.
Прежний арендатор парка подал в суд на нынешнего.
Напомним, ООО "Лидер" стало арендатором парка в марте 2017 года. До этого с 2002 года парком занимался барнаульский бизнесмен Павел Тулин. Администрация города неоднократно предъявляла предпринимателю претензии из-за того, что в парке не проводилось серьезных работ по благоустройству. И летом 2017 года парк также не открылся. На сегодняшний день все имущество парка продолжает принадлежать бывшему арендатору. Тем не менее новое руководство парка и в существующих условиях старается привести "Изумрудный" в надлежащее состояние.
Так, в ближайшие дни будет заключен договор на составление проектно-сметной документации проекта реновации "Изумрудного". Им займется новосибирская компания, специализирующаяся на создании парковых зон. Она уже преобразила в Новосибирске шесть парков. Проект будет создаваться около трех месяцев и будет представлен в электронной форме в формате 3D.
Кстати, в парке все-таки решили сохранить искусственное озеро. Напомним, в прошлом году его планировали закрыть, а вместо этого открыть конюшню или бассейн.
"Солнечный ветер"
Уже 1 мая здесь состоится первый масштабный праздник, посвященный открытию летнего сезона. На большой и малой сценах парка будут проходить концертные и игровые программы. В это же время дети смогут смоделировать арт-объект по законам робототехники, поучаствовать в шоу мыльных пузырей, испытать свои художественные навыки в конкурсе рисунков. В первый час открытия парка будет работать профессиональный фотограф.
К новому сезону в парке "Солнечный ветер" обновлено пять аттракционов: "Веселые горки", "Орбита", "Вальс", "Ракушки", "Индейская река".
Всего же с 1 мая в парке начнут работать 28 аттракционов, а в течение лета добавится еще два новых. В течение всего 2018 года в парке будут идти работы по обновлению ландшафта.
"Арлекино"
По словам замдиректора барнаульского парка "Арлекино" Михаила Шемелинина, главным сюрпризом для горожан станет новое колесо обозрения.
Аттракцион, который прибыл в Барнаул из Тюмени, перекрасили, проверили исправность всех приборов и механизмов и приступили к монтажу конструкций. Работу планируют завершить в мае-июне. После этого аттракцион вновь должен будет пройти проверку на безопасность для посетителей и персонала.
"Лесная сказка"
Заместитель директора зоопарка "Лесная сказка" Александр Чеботарев сообщил, что в ближайшее время в зоопарке будет открыт розарий на тысячу роз и тропа древнего человека. Ну а "гвоздем сезона" традиционно станет празднование дня рождения барнаульского зоопарка.
"Центральный"
В муниципальном парке "Центральный" 1 мая гостей также ждет обширная программа. В этом году парк станет важной деталью туристического кластера Барнаула и будет площадкой для многих мероприятий, включая "Ночь в музее", День Победы и День города.
Для посетителей уже продумали программу и летнего досуга: новые форматы мероприятий, розыгрыши и конкурсы, взаимодействие с лучшими творческими и спортивными коллективами города.
Самым интересным должен стать фестиваль барнаульских диджеев, который состоится в мае.
Цены на посещение аттракционов в парках останутся без изменений по сравнению с прошлым годом. В среднем это от 60 до 250 рублей в зависимости от сложности аттракциона.
Однако в барнаульском зоопарке с мая на 50 рублей подорожает стоимость входного билета для детей. Эту меру руководство зоопарка назвало вынужденной, поскольку нужно содержать животных, а расходы в последние годы на них выросли. Детский билет будет стоить 150 рублей, а вот взрослый останется без изменений – 200 рублей. Причем цены будут зафиксированы и не опустятся после летнего сезона.
Как пояснил на совещании председатель комитета по культуре города Валерий Паршков, после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово были проверены на пожарную безопасность все клубы, кинотеатры и театры краевой столицы. Значительных нарушений не выявлено.
Перед летним сезоном сотрудники ГУ МЧС проведут учебные тренировки по эвакуации посетителей в случае ЧС. Такие профилактические учения пройдут уже в ближайшие недели.
Руководители парков пообещали также провести инструктаж сотрудников, разместить на аттракционах информацию о правилах безопасности и инструкции по пользованию.
Кроме того, директора парков проведут оценку технического состояния всех аттракционов.
А в ближайшее время на территории всех парков проведут обработку от клещей.
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