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Инструкция по применению: что делать, если не работают приложения Google

, ИА "Амител"
Специалисты digital-агентства FM-Продакшн рассказывают, что делать, если не работают приложения Google


В связи с последними событиями, которые касаются блокировки Telegram, у некоторых пользователей перестали работать различные сервисы, в том числе YouTube, Google Analytics, Google docs. Ситуация неприятная (многие рабочие процессы "завязаны" на этом приложении), но не критичная. Ситуация исправится, если на вашем устройстве включен VPN.

Специалисты digital-агентства FM-Продакшн рассказывают, как легко и просто настроить работу любимых приложений.

1
Регистрация

Проходим простую процедуру регистрации (даже не обязательно использовать email)

Регистрацию проходим здесь.

2
Скачать
Скачиваем приложение. Оно находится на этой странице.
3
Установить
Проходим простую процедуру установки.
4
Заходим в приложение
Заходим в приложение с логином и паролем, которые мы зарегистрировали в первом пункте.
5
Почти готово
Нажимаем на большую кнопку "Включить". Все, готово! Наслаждаемся приложениями Google.
6
А еще
Если вдруг что-то пошло не так, то вот подобные сервисы, выбирайте любой: https://www.tunnelbear.com/ 
https://www.hotspotshield.com
speedify.

Если остались вопросы или что-то не получилось, вы можете обратиться к специалистам digital-агентства FM-Продакшн

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.04.2018 13:09
месный

гареть в аду уродам с роскомпозора!!!!

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24.04.2018 13:12
Правдофил

После всех проделанных действий не забываем, что теперь все вводимые вами логины и пароли, а так же данные банковских карт будут доступны владельцам VPN-сервиса.

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24.04.2018 13:12
Иsтина

Месный, ты через гугль и телеграм на свой айфон инструкции от Олёши получаешь по развалу страны???

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24.04.2018 13:21
Правдофил

месный, да ладно тебе. Они просто выполняют заказ Павлика Дурова.
Цели у него простые:
- поднять количество клиентов.
- поднять цены на платные услуги. Как только владельцы облаков, приютивших кривую телегу начнут нести убытки за потерю клиентов, так сразу они выставят эти счета за это. На этом фоне можно быстро быстро взвинтить цены платные услуги.
- на фоне хайпа поднять стоимость компании, дабы подороже продать;
- развести ламеров, что бы они эффективно сливали свои логины хакерам.

PS: Все спросить хотел, а почему у тебя опечатка в нике?

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24.04.2018 13:53
месный

24.04.2018 13:21
Правдофил

нет там опечатки, это ник такой

0  0
24.04.2018 14:01
Митенька ржевский

п.дуров... и не думайте, что я забиваю точкой буквы, напиример, букву "и".

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24.04.2018 14:34
Правдофил

месный, уверен?
Просто слово местный пишется через "т", а мясной - через "я" и "о".

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