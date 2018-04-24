В связи с последними событиями, которые касаются блокировки Telegram, у некоторых пользователей перестали работать различные сервисы, в том числе YouTube, Google Analytics, Google docs. Ситуация неприятная (многие рабочие процессы "завязаны" на этом приложении), но не критичная. Ситуация исправится, если на вашем устройстве включен VPN.
Специалисты digital-агентства FM-Продакшн рассказывают, как легко и просто настроить работу любимых приложений.
Проходим простую процедуру регистрации (даже не обязательно использовать email)
Регистрацию проходим здесь.
https://www.hotspotshield.com
speedify.
Если остались вопросы или что-то не получилось, вы можете обратиться к специалистам digital-агентства FM-Продакшн.
Комментарии
гареть в аду уродам с роскомпозора!!!!
После всех проделанных действий не забываем, что теперь все вводимые вами логины и пароли, а так же данные банковских карт будут доступны владельцам VPN-сервиса.
Месный, ты через гугль и телеграм на свой айфон инструкции от Олёши получаешь по развалу страны???
месный, да ладно тебе. Они просто выполняют заказ Павлика Дурова.
Цели у него простые:
- поднять количество клиентов.
- поднять цены на платные услуги. Как только владельцы облаков, приютивших кривую телегу начнут нести убытки за потерю клиентов, так сразу они выставят эти счета за это. На этом фоне можно быстро быстро взвинтить цены платные услуги.
- на фоне хайпа поднять стоимость компании, дабы подороже продать;
- развести ламеров, что бы они эффективно сливали свои логины хакерам.
PS: Все спросить хотел, а почему у тебя опечатка в нике?
24.04.2018 13:21
Правдофил
нет там опечатки, это ник такой
п.дуров... и не думайте, что я забиваю точкой буквы, напиример, букву "и".
месный, уверен?
Просто слово местный пишется через "т", а мясной - через "я" и "о".