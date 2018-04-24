С 23 по 29 апреля проходит Европейская неделя иммунизации. За этот период в Алтайском крае планируют привить около 16 тысяч человек. Хватит ли всем желающим вакцины, какие ставят прививки и надо ли за них платить деньги, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Врачи говорят, что на этой неделе родителям надо пересмотреть отводы, отказы, которые у них есть по различным убеждениям, и вместе с доктором принять правильное решение. Правильное решение — это пойти и поставить необходимые прививки.
"Европейская неделя иммунизации проходит не первый год. Это приверженность к профилактическим прививкам. В этом году Европейская неделя иммунизации проходит под лозунгом "Вакцины приносят пользу". На территории Алтайского края работают все поликлиники", — рассказала порталу Amic.ru заведующая отделением иммунопрофилактики краевого центра эпидемиологии Краевой клинической больницы Елена Столярова.
Во всех поликлиниках Алтайского края.
Во всех поликлиниках края вакцина есть в достаточном количестве.
"Все поликлиники – и детские, и взрослые – обеспечены вакциной в полном объеме", — подчеркнула Столярова.
Иммунизация от клещевого энцефалита в рамках краевого бюджета проводится бесплатно только детям до 14 лет.
Взрослые прививаются за свой счет или за счет средств работодателя.
Родители рискуют жизнью ребенка, говорит Столярова. "Если ребенок заболеет полиомиелитом… Это острый вялый паралич, инвалидизация. Если ребенок перенесет корь в детстве, то ничего страшного не произойдет. Если он перенесет ее в более взрослом возрасте, то могут быть осложнения", — отмечает спикер.
В Алтайском крае медики давно не сталкивались с дифтерией, но это не значит, что опасности нет. Иммунная прослойка в регионе составляет более 95%, поэтому нет заболеваемости. Но это благодаря иммунизации, подчеркивают врачи.
А могут быть осложнения после прививок?
Вакцина — это чужеродный агент, который вводится в организм, говорят врачи. Поэтому может быть местная реакция на введение препарата, например, повышение температуры тела. Реакция может быть и более выраженной. Перед вакцинацией надо посетить терапевта или педиатра и только потом отправляться на прививку.
"На территории края нет роста заболеваемости из-за того, что родители отказываются от прививок. Но и количество отказов у нас не растет. Цифра остается на уровне прошлых лет. Единственное, что растет количество отказов от прививок по религиозным убеждениям. Здесь родители настроены очень своеобразно", — подчеркнула Столярова.
Комментарии
Нагло врут. Хотела поставить ребенку прививку от кори 19.04, в поликлинике №9, сказали вакцины нет и пришлось ставить платно.