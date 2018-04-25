В России готовятся к празднованию Дня Победы. В Барнауле уже проходят различные концерты, выставки, акции и встречи, приуроченные к 9 мая. Также известно, как будут отмечать сам праздник в краевой столице и какие мероприятия пройдут в этот день.
Праздник традиционно начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. Памятная акция пройдет в 9 утра.
В 10 утра на площади Советов начнется торжественное построение войск Барнаульского гарнизона в рамках, пожалуй, самой масштабной акции "Бессмертный полк".
Также в 10 утра (пл. Советов) начнет работу музейно-выставочный ряд "Этот День Победы".
Спортивные мероприятия начинаются в 12 часов. Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы — 2018" стартует на площади Советов в 13 часов.
В это же время на главной сценической площадке Барнаула начнется праздничное театрализованное представление "В душе и памяти — с Победой!".
Отмечается, что концертная программа будет работать весь день. Жителей и гостей краевой столицы приглашают послушать концерт детских творческих коллективов, он начинается в 14.30 на проспекте Социалистическом. Вечерний эстрадный концерт начнется в 21.30.
Да, праздничные мероприятия запланированы во всех районах Барнаула.
В Индустриальном площадкой празднования станет парк "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10а), в Ленинском — площадь Мира (Георгия Исакова, 213), в Октябрьском — площадь по проспекту Ленина, 152, в Центральном — площадь перед Дворцом культуры "Южный" (Чайковского, 21), в Железнодорожном — площадь перед кинотеатром "Мир" (площадь Победы, 1), торговым центром "Россия" (проспект Ленина, 71).
Обязательно. Праздничный фейерверк "Греми, салют Победы" начнется в 22.30 на главной сценической площадке Барнаула. Также фейерверки прогремят во всех районах краевой столицы, сообщают в городской администрации.
Полный список праздничных мероприятий смотрите здесь.
Комментарии
Лучше бы не было этой акции, как и прошлой идеи с ленточками, как и парадов с военно техникой.
До 1965-го года люди адекватно отмечали этот праздник, а потом с каждым поколением всё больше и больше мишуры ненужной. Спокойнее надо праздновать, тем более война была давно.
25.04.2018 11:18
Vanadiy2014
Дорогой товарищ, может быть мы сами разберемся как нам праздновать?
Нет нет. Все воспитанные люди прислушиваются к ванадию екс бося