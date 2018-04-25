Путин освободил выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ. Рассказываем, что это значит и почему президент принял такое решение.
О каких выплатах идет речь?
О выплате, которая дополнительно должна поддержать молодые семьи, в которых появился на свет первый ребенок. Выплачивать ее будут ежемесячно до того времени, пока ребенку не исполнится 1,5 года.
Кто может получить выплату?
Только те семьи, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.
Какой размер выплаты утвержден в Алтайском крае?
В Алтайском крае размер выплаты в 2018 году составляет 9 434 рубля, что соответствует величине прожиточного минимума для детей за второй квартал 2017 года.
Почему президент принял решение освободить выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ?
Поскольку такая господдержка носит социальный характер, закон освобождает эти выплаты от НДФЛ.
Сколько выплат на первого ребенка было выдано жителям региона с 1 января 2018 года?
В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края порталу Amic.ru
сообщили, что с 01.01.2018 по 06.04.2018 определено право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 639 семьям.
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