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Сушите весла: когда в Алтайском крае ожидается вторая волна паводка

, ИА "Амител"
Обычно вторая волна паводка сложнее и опаснее, чем первая


Алтайский край пережил первую волну паводка. Начиная с 23 марта 2018 года подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях. Было подтоплено более трех тысяч жилых домов, более восьми тысяч приусадебных участков.

По прогнозам, вторая волна может оказаться опаснее первой.

1
Когда на Алтае ждут вторую волну паводка?

По сообщению ГУ МЧС Алтайского края, вторая волна весеннего половодья ожидается в третьей декаде мая — первой декаде июня. Обычно в это время происходит активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай.

Основная опасность этого периода – подъем уровня воды в реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности. Осадки ожидаются в большинстве дней первой декады и отдельные дни второй и третьей декад мая.

2
Каким районам грозит подтопление?
Список районов, которым грозит подтопление, довольно большой. В частности, большая вода представляет опасность для 24 территорий. Полный список смотрите здесь.
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3
Чем опасна вторая волна паводка?

Основная опасность в непредсказуемости. В результате разлива крупных рек возникает стремительный поток, который может разрушить дома, мосты, затопить дороги. Также вторая волна способна нанести ущерб сельскому хозяйству. Например, смыть урожай с полей.

По прогнозам экспертов, вторая волна паводка в этом году в Алтайском крае может быть достаточно серьезной. Причина – неравномерное залегание снега в горах. Больше всего снега в бассейне Катуни, а меньше всего – в бассейне Бии. 

4
Паводок 2018 года похож на тот, который был в 2014-м?

Паводок 2018 года уже назвали более разрушительным, чем тот, который был четыре года назад.

Во время первой волны в Алтайском крае подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях, было подтоплено более трех тысяч жилых домов, более восьми тысяч приусадебных участков. Однако, возможно, вторая волна пройдет куда спокойнее, чем в 2014-м. 

В начале июня 2014 года в Алтайском крае из-за обильного выпадения осадков произошло самое крупное наводнение за последние полвека. Погибли шесть человек. Из подтопленных домов в Алтайском крае было переселено более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек. Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой было размыто и уничтожено несколько десятков мостов.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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