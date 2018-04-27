Алтайский край пережил первую волну паводка. Начиная с 23 марта 2018 года подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях. Было подтоплено более трех тысяч жилых домов, более восьми тысяч приусадебных участков.
По прогнозам, вторая волна может оказаться опаснее первой.
По сообщению ГУ МЧС Алтайского края, вторая волна весеннего половодья ожидается в третьей декаде мая — первой декаде июня. Обычно в это время происходит активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай.
Основная опасность этого периода – подъем уровня воды в реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности. Осадки ожидаются в большинстве дней первой декады и отдельные дни второй и третьей декад мая.
Основная опасность в непредсказуемости. В результате разлива крупных рек возникает стремительный поток, который может разрушить дома, мосты, затопить дороги. Также вторая волна способна нанести ущерб сельскому хозяйству. Например, смыть урожай с полей.
По прогнозам экспертов, вторая волна паводка в этом году в Алтайском крае может быть достаточно серьезной. Причина – неравномерное залегание снега в горах. Больше всего снега в бассейне Катуни, а меньше всего – в бассейне Бии.
Паводок 2018 года уже назвали более разрушительным, чем тот, который был четыре года назад.
Во время первой волны в Алтайском крае подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях, было подтоплено более трех тысяч жилых домов, более восьми тысяч приусадебных участков. Однако, возможно, вторая волна пройдет куда спокойнее, чем в 2014-м.
В начале июня 2014 года в Алтайском крае из-за обильного выпадения осадков произошло самое крупное наводнение за последние полвека. Погибли шесть человек. Из подтопленных домов в Алтайском крае было переселено более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек. Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой было размыто и уничтожено несколько десятков мостов.
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