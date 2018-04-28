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Водоканал поясняет: зачем платить, если идут дожди, и почем вода из колонки

, ИА "Амител"
Поливной сезон в Алтайском крае начинается с 1 мая и длится до 31 августа - готовьтесь к изменениям в оплате

Фото: Detki.guru


Зачем платить за полив, если идут дожди, и сколько стоит вода из колонки – "Росводоканал Барнаул" ответил на вопросы читателей Amic.ru во время онлайн-конференции 26 апреля. Мы собрали наиболее значимые вопросы абонентов водоканала и предлагаем ознакомиться с этой важной информацией, чтобы случайно не стать должником компании.

1

Зачем платить за воду, если лето дождливое

Уже через несколько дней начинается дачный сезон, и вопрос – зачем платить за воду водоканалу, если огород поливали дожди, будет очень актуальным. С этим вопросом обратилась и Светлана Ивановна: "Здравствуйте! Когда было дождливое лето, водоканал все равно присылал квитанции за воду за полив. Почему, я же не пользовалась водой, чтобы полить огород?"

Коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова поясняет, что все дело в нормативе. Независимо от того, шли дожди или не шли, если у абонента нет прибора учета, он обязан оплатить определенный объем услуг, обозначенный в нормативе. Исправить ситуацию поможет установка счетчика: "В соответствии с законодательством вам производились начисления по нормативу. Норматив не учитывает погодные условия. Чтобы избежать таких случаев и платить только за фактически потребленную воду, необходимо установить прибор учета. Также напомню, что установка прибора учета — это обязанность абонента, которая определена законом. Рекомендуем сделать это как можно быстрее, так как поливной сезон в Алтайском крае начинается с 1 мая и длится до 31 августа".

2
Почему нужно платить за воду из колонки

Оказывается, платить за воду нужно даже в том случае, если вы берете воду из колонки. В ином случае вы легко можете оказаться должником водоканала, как это произошло с читательницей Amic.ru Оксаной: "В моем доме нет центрального водопровода, воду беру из колонки. Но мне позвонили из водоканала и сказали, что я должник. Почему?"

По словам Татьяны Колгановой, водоразборная колонка подключена к сетям водопровода. А потому платить за услугу пользователь обязан: "Вы пользуетесь водой, которую поставляет ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", соответственно, должны оплачивать ее потребление так же, как абоненты, подключенные к центральному водопроводу или проживающие в многоквартирных домах. Существует отдельный норматив на пользование водоразборной колонкой."

3
Как отключают должников от воды?

Многих читателей Amic.ru интересовало, каким образом происходит отключение должников от воды. Например, в частном секторе, если подключение к водопроводу выполнено без колодца и точное место подключения неизвестно.

Оказалось, специалисты Барнаульского водоканала знают, как решить эту проблему:

"Представители водоканала произведут раскоп и сделают видимый разрыв на трубопроводе. Так как в этих работах задействована тяжелая техника, стоимость отключения варьируется, начиная от 20 тысяч рублей. После оплаты долга и пени в полном объеме абонент должен будет установить колодец, чтобы подключение к услуге прошло по правилам. Стоимость данных работ — от 30 тысяч рублей. Таким образом, только стоимость работ, не считая долга и пени, может доходить до 50 тысяч рублей. Выгоднее оплачивать услуги своевременно", — пояснила Татьяна Колганова.

А как в квартире отключат воду?

В этом случае представители управляющей компании обращаются в Барнаульский водоканал за услугой по ограничению водоотведения у должника. На выпуск канализации из квартиры должника будет установлена заглушка. Как показывает практика, должники рассчитываются в течение нескольких дней.
4
За какой долг могут отключить от воды?

На самом деле сумма накопленной задолженности не так уж и важна. Имеет значение период.

"Водоканал имеет право ограничить водоснабжение и водоотведение абоненту, долг которого превышает 2 месяца. Сумма задолженности значения не имеет. При этом абонент несет затраты на проведение работ по отключению услуг. А после полной оплаты долга и пени он должен будет заплатить за работу по восстановлению водоснабжения или водоотведения. Поэтому рекомендуем рассчитываться за услуги своевременно", — напомнила коммерческий директор водоканала.

5
Где узнать о задолженности?

Ситуации бывают разные, и попасть в "должники" можно даже неожиданно для себя. Узнать, есть ли у вас задолженность перед водоканалом, довольно просто:

Если вы проживаете в частном секторе или в многоквартирном доме с непосредственной формой управления (имеет прямой договор с Барнаульским водоканалом), то можете узнать информацию по тел. 28-22-00 или на сайте www.barnaulvodokanal.ru в разделе "Список должников на отключение от услуг водоснабжения и водоотведения".

Можно также обратиться лично в Центр обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116 (левое крыло).

6
А реструктуризация возможна?

Даже если абонент накопил большую задолженность и в данный момент не может погасить ее единовременно, водоканал готов пойти навстречу абоненту и позволит реструктуризировать долг. Для этого необходимо следующее:

Если вы проживаете в частном секторе или в многоквартирном доме, который выбрал непосредственную форму управления (имеет прямой договор с Барнаульским водоканалом), необходимо обратиться в Центр обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116 (левое крыло), с 8.00 до 18.00 в рабочие дни для заключения договора рассрочки долга. При себе необходимо иметь паспорт и домовую книгу.

Если вы проживаете в многоквартирном доме, который обслуживает УК или ТСЖ, необходимо обратиться в бухгалтерию УК или ТСЖ для заключения договора рассрочки платежа.

Водоканал обращает внимание, что при этом необходимо будет неукоснительно соблюдать условия договора. А текущие платежи вносить до 10-го числа каждого месяца.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.04.2018 11:30
- гость -

"все дело в нормативе. Независимо от того, шли дожди или не шли, если у абонента нет прибора учета, он обязан оплатить определенный объем услуг, обозначенный в нормативе."
Ровно наоборот, Водоканал представляет дутые цифры на полив и по ним рассчитывали норматив.

0  0
28.04.2018 12:21
- гость -

Начала насчитывать дикие цифры за полив, поставил счётчики.
Почему вода бывает гоязная и воняет?

0  0
28.04.2018 12:41
- гость -

А когда в домах появится питьевая вода?

0  0
28.04.2018 13:21
- гость -

кстати в англии запрещено собирать дождевую воду

0  0
28.04.2018 13:35
- гость -

не важно будут стоять счетчики или нет нужную сумму водоканал все равно возьмет

0  0
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