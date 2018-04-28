Традиционно на майские праздники многие предпочитают выезжать на природу. Горожане устраивают на свежем воздухе пикники, кто-то уезжает на дачу или в деревню. Роспотребнадзор рассказал, как сделать такой отдых безопасным и что обязательно надо взять с собой.
Необходимо заранее продумать меню для пикника. Идеально, если у вас есть сумка-холодильник или термопакеты. В них продукты сохраняются дольше, а риск отравления становится меньше.
На природе необходимо быть осторожными со скоропортящимися продуктами. "Это не место для сложных закусок с майонезом, консервов, которые не продержатся 3-4 часа на природе. Такая пища может спровоцировать пищевое отравление", — пишет региональный Роспотребнадзор.
Для отдыха на природе подходят овощные закуски, блюда, приготовленные на мангале, гриле и шампурах.
Ведомство рекомендует подумать о своем пищеварении и есть мясо вместе с овощами и большим количеством зелени. Зелень, овощи и фрукты надо еще дома промыть проточной водой, почистить, нарезать и упаковать все по отдельности.
Обязательно запаситесь питьевой бутилированной водой. Можно использовать минеральную воду, так как щелочь, которая находится в ее составе, нормализует кислотный баланс в желудке и облегчает переваривание тяжелого мяса, пишет Роспотребнадзор. Можно взять морсы, соки или холодный чай с лимоном.
"Не злоупотребляйте алкоголем. Помните, что алкогольные напитки можно приобретать только на предприятиях торговли, имеющих лицензию на их реализацию, исключите приобретение алкогольных напитков через Интернет или с рук. Каждый знает о вреде передозировки алкоголя, а также о тяжелом похмелье на следующий день. При этом повышается риск гипертонии, стенокардии и общей интоксикации организма", — сказано на официальном сайте ведомства.
Нужно запомнить и соблюдать следующие правила:
- во время перевозки продукты должны быть в сумке-холодильнике, чтобы обеспечить температурный режим хранения, установленный изготовителем;
- проверьте срок годности пищевых продуктов;
- не мойте продукты и посуду в водоемах. Использовать такую воду можно только после кипячения;
- при приготовлении пищи (особенно мяса, рыбы) должна быть обеспечена достаточная термическая обработка;
- не употребляйте в пищу сомнительные пищевые продукты;
- соблюдайте правила личной гигиены. Обязательно мойте руки, используйте антибактериальные гели, влажные салфетки.
Лучше с ними не связываться. Чтобы не пострадать от укуса, используйте защитную одежду, одевайтесь в плотную одежду светлых тонов, чтобы сразу увидеть клеща.
Не садитесь и не ложитесь на траву. Стоянки и ночевки в лесу устраивайте на участках, где нет травы. Не заносите в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
Периодически осматривайте свою одежду и тело. Как самостоятельно, так и при помощи других людей. Осмотры необходимо проводить каждые два часа. Особенно внимательно надо проверять складки, швы и карманы.
Если отдыхаете с животными, обязательно осматривайте и их.
Используйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей (репелленты и инсектициды).
Вы можете и то, и другое. Но помните, что закончить курс прививок необходимо не позднее чем за две недели до посещения лесной местности.
Страховку от клеща можно купить и сейчас. Она дает право на бесплатное введение иммуноглобулина.
Весеннее солнце довольно коварное, и можно легко обгореть. Так что не забывайте головные уборы, солнечные очки и солнцезащитные средства для себя и для детей.
И конечно, во время подготовки к пикнику не забудьте взять с собой аптечку.
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