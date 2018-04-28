Фото: matchtv.ru
Чуть ли не главное событие ближайших выходных (по мнению многих жителей планеты) пройдет в ближайшие выходные. Речь идет о поединке Федора Емельяненко против Фрэнка Мира.
Бой пройдет под эгидой организации Bellator: это будет четвертьфинальный вечер смешанных единоборств в турнире Bellator 198.
Беттинговые конторы принимают ставки на Емельяненко с коэффициентом 2.19, а на Мира — 1.76. Так что, по прогнозам спортивных аналитиков, победу должен одержать российский спортсмен.
Федора Емельяненко по праву называют "Последним императором". Это 41-летний боец MMA, тяжеловес. У российского спортсмена это 41-й бой, 35 побед — десять нокаутом, пять поражений. Емельяненко побывал в нокауте четыре раза.
Емельяненко проводит второй бой в Bellator — после поражения в июне прошлого года от американца Мэтта Митриона.
В 2001-2009 годах Емельяненко был чемпионом мира в тяжелом весе по различным версиям и одним из самых ярких бойцов смешанных единоборств, однако затем потерпел серию поражений и в 2012 году приостановил карьеру, которую возобновил два года назад, пишет ТАСС.
Фрэнку Миру 38 лет. Мир родился в Лас-Вегасе в семье выходцев с Кубы. Предыдущий бой Мир провел в марте 2016 года, тогда он проиграл новозеландцу Майку Ханту нокаутом, а в сентябре 2015 года он уступил решением судей белорусу Андрею Орловскому.
После боя с Хантом было объявлено об обнаружении в допинг-пробе Мира запрещенных веществ. Спортсмен был дисквалифицирован и лишился контракта с UFC, вернувшись уже в Bellator.
Статистика: 29 боев, 11 поражений, 18 побед, из них пять нокаутом. Сам Фрэнк был нокаутирован восемь раз.
Комментарии
Давай Емельяненко, будем смотреть!!!!!!!
"надо, Федя, надо", - тут лучше и не скажешь)))
28.04.2018 12:38
- гость -
Давай Емельяненко, будем смотреть!!!!!!!
Щас Емельяненко это прочитает, прослезиться и поймёт всю значимость боя. Раз уж на барнаульском сайте его просят))))) клоуны, блин)))
28.04.2018 12:42
- гость -
Оооо, тролли то как резво понабежали, не подавитесь ядом))))
Никто и не расчитывает на чтение комментов Федором тут. Просто болеем за него. А злобный писака 12:42 иди в лес
материал готовил робот? (где посмотреть - ответа нет, по ставкам на бой - фаворит Мир, статистика бойцов неверная...)