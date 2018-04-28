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Бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира: когда и где смотреть трансляцию

, ИА "Амител"
Один из самых ожидаемых поединков состоится в конце апреля 2018 года. Рассказываем, где и когда смотреть бой

Фото: matchtv.ru


Чуть ли не главное событие ближайших выходных (по мнению многих жителей планеты) пройдет в ближайшие выходные. Речь идет о поединке Федора Емельяненко против Фрэнка Мира.

Бой пройдет под эгидой организации Bellator: это будет четвертьфинальный вечер смешанных единоборств в турнире Bellator 198.

1
Когда пройдет бой?
Бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира пройдет вечером 28 апреля 2018 года в Чикаго, США. В России (из-за разницы во времени) прямая трансляция начнется 29 апреля.
2
В какое время и где смотреть?
Прямая трансляция боя Емельяненко в России начнется ранним утром 29 апреля, в 4:00 по Москве. В Барнауле, соответственно, трансляция начнется в 8.00 утра на "Матч ТВ".
3
Какой прогноз на бой? Кто победит?

Беттинговые конторы принимают ставки на Емельяненко с коэффициентом 2.19, а на Мира — 1.76. Так что, по прогнозам спортивных аналитиков, победу должен одержать российский спортсмен.

4
Что надо знать о Федоре Емельяненко?

Федора Емельяненко по праву называют "Последним императором". Это 41-летний боец MMA, тяжеловес. У российского спортсмена это 41-й бой, 35 побед — десять нокаутом, пять поражений. Емельяненко побывал в нокауте четыре раза.

Емельяненко проводит второй бой в Bellator — после поражения в июне прошлого года от американца Мэтта Митриона.

В 2001-2009 годах Емельяненко был чемпионом мира в тяжелом весе по различным версиям и одним из самых ярких бойцов смешанных единоборств, однако затем потерпел серию поражений и в 2012 году приостановил карьеру, которую возобновил два года назад, пишет ТАСС.

5
Что надо знать о Фрэнке Мире?

Фрэнку Миру 38 лет. Мир родился в Лас-Вегасе в семье выходцев с Кубы. Предыдущий бой Мир провел в марте 2016 года, тогда он проиграл новозеландцу Майку Ханту нокаутом, а в сентябре 2015 года он уступил решением судей белорусу Андрею Орловскому.

После боя с Хантом было объявлено об обнаружении в допинг-пробе Мира запрещенных веществ. Спортсмен был дисквалифицирован и лишился контракта с UFC, вернувшись уже в Bellator.

Статистика: 29 боев, 11 поражений, 18 побед, из них пять нокаутом. Сам Фрэнк был нокаутирован восемь раз.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.04.2018 12:38
- гость -

Давай Емельяненко, будем смотреть!!!!!!!

0  0
28.04.2018 12:39
- гость -

"надо, Федя, надо", - тут лучше и не скажешь)))

0  0
28.04.2018 12:42
- гость -

28.04.2018 12:38
- гость -
Давай Емельяненко, будем смотреть!!!!!!!


Щас Емельяненко это прочитает, прослезиться и поймёт всю значимость боя. Раз уж на барнаульском сайте его просят))))) клоуны, блин)))

0  0
28.04.2018 12:54
- гость -

28.04.2018 12:42
- гость -


Оооо, тролли то как резво понабежали, не подавитесь ядом))))

0  0
28.04.2018 13:20
- гость -

Никто и не расчитывает на чтение комментов Федором тут. Просто болеем за него. А злобный писака 12:42 иди в лес

0  0
28.04.2018 13:50
- гость -

материал готовил робот? (где посмотреть - ответа нет, по ставкам на бой - фаворит Мир, статистика бойцов неверная...)

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