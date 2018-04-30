Вальпургиева ночь отмечается во многих странах Западной Европы в ночь с 30 апреля на 1 мая. Рассказываем, что это за праздник, его историю и традиции.
Это праздник, который корнями уходит в языческие времена. Наши предки считали, что в ночь на 1 мая все души умерших выходят к людям, а ведьмы садятся верхом на мётлы и слетаются на шабаш, чтобы провести время в плясках и веселье.
В эту ночь отмечается праздник весны, восходящий к дохристианским традициям.
Поверья о том, что нечистая сила в эту ночь выходит к людям, были распространены только у германоязычных народов (немцы, австрийцы, народы Скандинавии). В горных районах Шотландии, у гэлов-хайлендеров 1 мая отмечался как древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца.
В народном календаре 1 мая — большой народный праздник весны, который отмечался (и отмечается) очень ярко и весело во всех странах Европы.
В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, и совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола.
Несмотря на то, что этот праздник отмечали за долго до христианства, его отмечают и сейчас. Правда, получил он новое название и содержание. В 748 году из Англии на территорию современной Германии приехала христианская монахиня Вальпургия. Женщина вскоре снискала славу целительницы. Через 100 лет после её смерти при восстановлении основанного ею монастыря рабочие осквернили могилу монахини. И если верить приданию, ночью её грозная тень явилась епископу. После этого останки монахини было решено перевезти.
Мощи целительницы возложили в брешь одной из скал. Вскоре от туда начало вытекать целебное масло, которое помогало от многих болезней. После этого Католической церковью было принято решение о канонизации Вальпургии и причислении её к лику святых. Останки монахини были развезены по разным городам Германии, а день поминовения святой стали отмечать 1 мая.
Со временем произошло своеобразное смешение двух праздников. Люди в один и тот же день стали отмечать окончательный приход весны и поминать святую Вальпургию.
Согласно традициям в этот праздник люди разводят огромные костры. Огонь по их мнению очищает от злых духов зимы.
Весь день на площадях городов проходят концерты, хороводы и игры. Вальпургиева ночь сопровождается взрывами петард и фейерверками.
Считалось, что травы в Вальпургиеву ночь обретают чудесную силу, поэтому многие знахарки-травницы выходили в этот день на сборы.
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