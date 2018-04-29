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Руками не трогать: можно ли срывать маральник и высаживать на своем участке

, ИА "Амител"
Даже ввозить маральник в Алтайский край из другого региона без специального разрешения запрещено


Сегодня, 29 апреля, в Алтайском крае открывается большой праздник, посвященный цветению сибирской сакуры – цветению маральника. Всего несколько дней ярко-розовые цветы будут удивлять своей красотой. Как водится, многие граждане захотят взять с собой "на память" веточку цветущего маральника – и пострадают от этого. Рассказываем, почему.  

1
Что будет, если я сорву веточку маральника на память?
За это грозит серьезный штраф. Маральник относится к редким растениям и занесен в Красную книгу Алтайского края. А это означает, что этому растению необходимо бережное отношение. Запрещено ломать ветви, обрывать цветы. Подумайте сами: вы не довезете сломанную веточку до дома, цветы завянут через несколько часов, а в природе маральник будет радовать своим цветением  10-14 дней.
2
А если я посажу маральник на своем участке?

В соответствии с законом Алтайского края, маральник запрещено выкапывать из мест его обитания и пересаживать на личные участки. За это вам также грозит штраф.    

Согласно краевому закону, уничтожение растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края, а также их незаконная продажа, приобретение, перевозка, пересылка, хранение и другие виды использования без соответствующего на то разрешения влечёт административную ответственность.

3
И какой штраф грозит за то, что я сорву цветочек маральника?

В соответствии со ст. 40 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" в случае уничтожения растений, занесенных в Красную книгу региона размер штрафа составляет:

Для граждан — от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Для юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей

4
А если я привезу маральник из другого региона?

На территории Алтайского края вам все равно придется заплатить за это штраф. Закон гласит, что под эту статью попадают растения независимо от того, на территории какого субъекта они были собраны, поскольку здесь подразумевается не только изъятие растения из природной среды, но и дальнейший его оборот.

То есть, если вы, находясь на территории Республики Алтай, решили собрать букет – себе или на продажу, или выкопать кустик, то заехав на территорию Алтайского края, вы становитесь нарушителем данной статьи краевого закона.

А потому организаторы праздника Алтайтурцентр призывают гостей не выкапывать и не ломать маральник на букеты, а увозить с собой только красивые фотографии и радостные впечатления.  

5
Справка: что такое маральник?
Маральник – это кустарник семейства вересковых. Его официальное название – рододендрон Ледебура. Кстати, из рододендронов на Алтае произрастает лишь этот вид. Он одним из первых расцветает весной в Алтайском крае. А потому это растение по праву можно считать символом весны на Алтае.
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Комментарии

29.04.2018 07:48
Санёк

Польза от него какая?

0  0
29.04.2018 07:48
Комиссар

Зато на базарах вениками продают и никого не штрафуют.

0  0
29.04.2018 07:55
- гость -

На Спартаке с 2мя ведрами сидела.

0  0
29.04.2018 08:17
- гость -

У нас строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.

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