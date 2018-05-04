Фото: Amic.ru
"Весна, где ты?" — вопрошают садоводы, с грустью глядя на подоконники, уставленные перерастающей рассадой. Погода в этом году пока не дает возможности открыть дачный сезон: и земля за зиму сильно промерзла, и весна холодная. Председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков рассказал ИА "Амител" , когда лучше всего весной 2018-го приступать к посеву огородных культур.
"В целом, серьезные культуры сеять еще рано — земля очень мерзлая, — считает председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков. — Я сам в этом убедился: после морозной и бесснежной зимы земля, которая промерзла на три метра, сейчас оттаяла всего сантиметров на 30-40. Поэтому ни одна культура, кроме, пожалуй, моркови, расти сейчас не будет".
Даже редис, который обычно сеют раньше прочих культур, по словам специалиста, пока лучше не сеять. Впрочем, салат и прочую зелень попробовать посадить можно.
Сейчас можно готовиться к тому моменту, когда земля прогреется и начнутся "настоящие" садоводческие работы. Например, рыхлить землю около яблонек, подвязывать малину. Обязательно нужно позаботиться о винограде — морозная зима могла погубить некоторые сорта, а другие могли серьезно пострадать.
Не просто можно, а даже нужно вскопать землю и проборонить ее. Можно уже и сделать грядки. Но торопиться с посевом культур не стоит.
Те граждане, на участках которых стоят теплицы, в данной ситуации выигрывают, отмечает Марков. В теплицах высаживать можно все уже сейчас. Особенно если рассада уже "на подходе" или даже перерастает.
В грунт же рассаду в этом году лучше высаживать не ранее 6-10 июня. С этого времени заморозков можно не бояться.
В целом, в этом году начало посадок сдвинулось на 7-10 дней, отмечает садовод. Даже картофель лучше высаживать в конце мая, не раньше.
Председатель Союза садоводов уверяет, что переживать по поводу поздней весны не стоит: "Многолетний опыт подсказывает, что вторая половина мая будет очень жаркой, все у нас успеет вырасти, и урожай мы получим такой же, как и всегда", — говорит Владимир Марков.
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