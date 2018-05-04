Уже в эти выходные в некоторых регионах можно будет увидеть красивое природное явление – метеорный поток Аквариды. Рассказываем, где и когда наблюдать звездопад.
Это сравнительно высокоактивный метеорный поток; в максимуме наблюдается до 70 метеоров в час. Метеорный поток связан с кометой Галлея. Получил своё имя потому, что его радиант располагается в созвездии Водолея, рядом с одной из его ярких звёзд.
Майские Аквариды образуются космическим "мусором", источником которого являются кометы.
По словам специалистов, в южных регионах России Луна взойдет раньше, чем на севере страны, поэтому шансов увидеть метеорный поток будет больше. Лучше всего звездопад будет видно в Краснодарском крае и в Крыму.
"Наша планета пересекает орбиту знаменитой кометы Галлея дважды в год — в мае и октябре", — рассказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин.
Также эксперт добавил, что в этом году наблюдениям помешает почти полная Луна, которая будет засвечивать значительную часть небосвода.
Метеорный поток Дельта Аквариды набирает активность с середины июля. Так что любоваться звездопадом можно до конца лета. Лучшее время – на пике (конец июля).
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