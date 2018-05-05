Суббота, 5 Май, 08:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
573987
11°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Вопрос дня



Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы

, ИА "Амител"
Болезнь нельзя вылечить, а препараты от астмы вызывают привыкание. Рассказываем, что правда, а что ложь


Астма — довольно распространенное заболевание. Около 10% взрослого населения России имеют этот диагноз. Вокруг этой болезни крутится множество мифов. Например, что это — психосоматическая болезнь, что от нее нельзя вылечиться и приступы будут мучить всю жизнь. Что правда, а что вымысел, читайте в материале Amic.ru.

1
Астма неизлечима
Это и правда, и неправда одновременно. Дело в том, что медицина сегодня не может гарантированно раз и навсегда вылечить от астмы. Однако это заболевание можно взять под контроль. Другими словами, если соблюдать все рекомендации медиков, пациент может жить без приступов и обострений.
2
Привыкание

Есть мнение, что препараты, которые принимают пациенты с астмой, вызывают привыкание. Так что, по мнению некоторых, лучше обходиться без них.

Это утверждение не больше, чем миф. Без лекарства лечение астмы невозможно. Дело в том, что медикаменты, которые купирует приступ удушья, дают людям с астмой ощущение безопасности. Во многих случаях даже такая уверенность поможет избежать спазма. Также лекарство от астмы необходимо, чтобы контролировать заболевание.

Препараты от астмы не вызывают привыкания. Лекарство абсолютно безопасно для пациентов. Оно не попадает в кровь и не влияет на внутренние органы, а действует локально в дыхательных путях.

3
Астма — наследственная болезнь
А вот это утверждение правдиво. Астма наследуется от ближайших родственников, через маму или папу. Если родители астматики, то вероятность, что у ребёнка будет астма более 90%. Кстати в основном эта статистика касается первого ребёнка. У второго и последующих детей астмы может не быть.
4
Психосоматическое заболевание

Часто астму называют психосоматическим заболеванием. Но это заблуждение, миф и неправда. Астма — гетерогенное заболевание.

Речь идет о значительном сужении дыхательных путей, которое устраняется спонтанно или под влиянием лечения.

Психосоматическими заболеваниями занимаются другие специалисты. Это психологи, неврологи, психиатры. А астму лечат аллергологи и пульмонологи.

5
Астму вызывают ОРВИ, простуда, бронхит

Говорят, что грипп, не долеченная простуда или бронхит могут спровоцировать развитие астмы. Это скорее миф, чем правда. На деле же простудные и вирусные заболевания не являются первопричиной астмы.

Для возникновения астмы всегда нужны три условия. Во-первых, специфическое, неинфекционное воспаление дыхательных путей. Во-вторых, избыточная реакция бронхов на малейшие провокаторы, которые здоровые люди просто не замечают. И последнее — обратимость всех дыхательных симптомов. Это означает, что астма способна исчезать на время под действием лекарств или даже самостоятельно.

6
Зависят от погоды
Есть заблуждение, что астма — метеозависимое заболевание. В этом утверждении ест дояля правды. Она заключается в том, что многие пациенты плохо переносят влажную ветреную погоду, сырость, холод. И именно поэтому хуже себя чувствуют поздней осенью, зимой и ранней весной. Но это свойство конкретного человека, а не закономерность.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.05.2018 08:03
- гость -

Лекарство абсолютно безопасно для пациентов. Оно не попадает в кровь и не влияет на внутренние органы

Влияет! Как все лекарства одно лечат, другое калечат.

0  0
5.05.2018 08:05
- гость -

Астму вызывают ОРВИ, простуда, бронхит

Её ещё вызывает равнодушие врача, его халатность и некомпетентность. Так было в моём случае. Лечили 2 года непонятно что, а время шло.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:06
Всем - "Мир": 93% бюджетников Алтайского края перешли на новые карты 0
07:50
Готовим настоящий американский бургер за 6 простых шагов 1
07:34
Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы 2
07:22
Маркс и его "Капитал:" топ цитат немецкого экономиста "на века" 1
07:15
"Хотя бы не гадит как лошадь": история появления автомобиля в Барнауле 0
07:03
Квартиру с сауной и своей котельной продают в Барнауле за 6,9 млн рублей 0
06:48
Ежедневник: почему духи "Chanel No.5" и "Красная Москва" близнецы-братья 0
06:32
Улицы перекрывают в центре Барнаула перед Днем Победы 0
06:23
Нарочно не придумаешь: самые оригинальные отзывы в интернете 0
06:14
Ливни, грозы и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю 5 мая 0
06:01
Дети под присмотром: куда барнаульцам отправить ребенка на лето 0
05:02
Американские ученые разработали первое в мире лекарство от алкоголизма 0
04:04
Богатейший человек Земли помог найти щенка клиента Amazon 0
03:04
Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе 0
02:01
Опубликовано видео задержания террористов в Ярославле 0
01:01
В Крыму прокомментировали задержание украинского рыболовецкого судна 0
00:04
Двое осужденных погибли в Ленобласти в ДТП с участием автомобиля ФСИН 0
23:44
Рубцовчане вновь увидели "Торнадо" в городе 0
23:22
Украинские националисты собираются сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве 0
23:01
Источник: ТРЦ "Арена" временно закрывают в Барнауле 2
22:46
Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера РФ 8 мая 0
22:27
Меньше двух минут: специалисты нашли самый быстрый способ взломать смартфон 0
22:11
Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора 1
21:55
СМИ: голландские компании попали под следствие из-за Крымского моста 1
21:28
СМИ Южной Кореи раскрыли секрет обуви Ким Чен Ына 0
21:06
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле 1
20:53
Глава Минфина объяснил необходимость налога на доходы самозанятых граждан 7
20:28
Правила техосмотра автомобилей изменились в России с 4 мая 2
20:09
Названа дата выхода второй серии "Возвращения в Простоквашино" 1
19:52
Участник "Последнего героя" писатель Сергей Сакин найден мертвым 0
19:24
Украинское судно задержали в Крыму за незаконную ловлю рыбы 3
19:08
Коротко о главном: Барнаульская агломерация, Нагорный парк и контрсанкции
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 мая
18:53
Песков оценил заявление президента Чехии о производстве "Новичка" 0
18:37
Украинский участник Евровидения забыл родной язык на пресс-конференции 3
18:18
МЧС: особый противопожарный режим введен в 25 регионах РФ 0
18:03
Участник шоу "ПЕСНИ" на ТНТ рэпер PLC о том, как делать крутую музыку 0
17:39
Добыча с добычей: необычный снимок американского фотографа покорил интернет 0
17:34
Воду для фитнеса и полезные батончики начали выпускать в Алтайском крае 1
17:26
Алтайские полицейские раскрыли кражу скота спустя год 1
17:13
В Сети появилось видео извержения вулкана на Гавайях 1
17:11
Без проблем: Сергей Дугин проверил, как в Барнауле строят школы 0
17:01
Резкое похолодание и штормпрогноз передает МЧС на Алтае в ближайшее время 0
16:48
СМИ: ночью на юго-западе Москвы сгорели 15 автобусов 0
16:36
Барнаульцы могут помочь ветеранам в рамках марафона "Спасибо за победу!" 7
16:34
Скандал стал причиной отмены Нобелевской премии в области литературы 0
16:23
Энергетики спасли краснокнижного бобра у Саратовской ГЭС 3
16:12
Пьяный житель Горного Алтая избил супругу пластиковым табуретом 3
16:05
Неизвестные дорожники втайне отремонтировали ямы на старом мосту в Барнауле 13
15:49
Названы самые высокооплачиваемые профессии на Украине 3
15:33
Летний беговой сезон на барнаульском ипподроме откроют 20 мая 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.