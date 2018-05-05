Астма — довольно распространенное заболевание. Около 10% взрослого населения России имеют этот диагноз. Вокруг этой болезни крутится множество мифов. Например, что это — психосоматическая болезнь, что от нее нельзя вылечиться и приступы будут мучить всю жизнь. Что правда, а что вымысел, читайте в материале Amic.ru.
Есть мнение, что препараты, которые принимают пациенты с астмой, вызывают привыкание. Так что, по мнению некоторых, лучше обходиться без них.
Это утверждение не больше, чем миф. Без лекарства лечение астмы невозможно. Дело в том, что медикаменты, которые купирует приступ удушья, дают людям с астмой ощущение безопасности. Во многих случаях даже такая уверенность поможет избежать спазма. Также лекарство от астмы необходимо, чтобы контролировать заболевание.
Препараты от астмы не вызывают привыкания. Лекарство абсолютно безопасно для пациентов. Оно не попадает в кровь и не влияет на внутренние органы, а действует локально в дыхательных путях.
Часто астму называют психосоматическим заболеванием. Но это заблуждение, миф и неправда. Астма — гетерогенное заболевание.
Речь идет о значительном сужении дыхательных путей, которое устраняется спонтанно или под влиянием лечения.
Психосоматическими заболеваниями занимаются другие специалисты. Это психологи, неврологи, психиатры. А астму лечат аллергологи и пульмонологи.
Говорят, что грипп, не долеченная простуда или бронхит могут спровоцировать развитие астмы. Это скорее миф, чем правда. На деле же простудные и вирусные заболевания не являются первопричиной астмы.
Для возникновения астмы всегда нужны три условия. Во-первых, специфическое, неинфекционное воспаление дыхательных путей. Во-вторых, избыточная реакция бронхов на малейшие провокаторы, которые здоровые люди просто не замечают. И последнее — обратимость всех дыхательных симптомов. Это означает, что астма способна исчезать на время под действием лекарств или даже самостоятельно.
Комментарии
Лекарство абсолютно безопасно для пациентов. Оно не попадает в кровь и не влияет на внутренние органы
Влияет! Как все лекарства одно лечат, другое калечат.
Астму вызывают ОРВИ, простуда, бронхит
Её ещё вызывает равнодушие врача, его халатность и некомпетентность. Так было в моём случае. Лечили 2 года непонятно что, а время шло.