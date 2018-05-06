Одно из главных событий на 9 мая — это Парад Победы, который пройдет в Москве в день праздника. Трансляцию того, что будет происходить на Красной площади в столице, будут вести многие телеканалы. Так что увидеть грандиозный парад смогут жители всей страны.
А 6 мая пройдет генеральная репетиция парада. Единственное отличие от парада на 9 мая — на трибунах не будет главного руководства страны и почетных гостей. Желающих посмотреть на репетицию тоже будет немало.
Сбор военной техники пройдет на площадке на улице Нижние Мневники. Далее маршрут такой:
- Звенигородское шоссе;
- Садовое кольцо;
- Тверская-Ямская улица;
- Тверская улица
- Красная Площадь.
В центре Москвы, согласно графику репетиций парада Победы, движение ограничат в 07:00 на участках Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой, Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы, улицу Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки.
По данным СМИ, для автомобилей с 10:40 закроют Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.
А с 17:00 и по мере прохождения колонны движение будет ограничено снова на улицах Мневники, Народного Ополчения и Нижние Мневники, на Звенигородском шоссе, а также в районе железнодорожной станции "Пресня" и 3-й Магистральной улицы.
Комментарии
А в Питере какие бомонды (нам это важно знать)
В Барнауле какие мероприятия будут?
Это полумощь-всю мощь Мы увидим позже.