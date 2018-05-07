Фото: championat.com
В последние несколько дней одна из самых обсуждаемых спортивных интриг — уходит или не уходит фигуристка Евгения Медведева от своего тренера и за какую страну планирует в дальнейшем выступать спортсменка. Разбираемся, что произошло.
СМИ пишут, что фигуристка Евгения Медведева уходит от своего тренера Этери Тутберидзе.
Информацию об этом подтвердили в руководстве спортивного центра, где тренируется Евгения Медведева.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию. Евгении 18 лет, в 15 она пришла во взрослый спорт. Девушка выиграла множество турниров, в ее копилке не хватало только олимпийского золота.
Однако на Олимпиаде-2018 Евгения не смогла взять заветную медаль. Медведева завоевала серебро, уступив 15-летней Алине Загитовой, которая также тренируется у Этери Тутберидзе.
Однозначного ответа нет. Медведева тренировалась у Тутберидзе на протяжении 11 лет. По словам фигуристки, тренер буквально вырастила ее.
Эксперты называют разные причины, в том числе и эмоциональный порыв Евгении – девушке нелегко пережить серебро Олимпийских игр.
Другие отмечают высокую конкуренцию в фигурном катании и что Евгения выбирает тот путь, по которому комфортнее двигаться.
Многие, кстати, поддержали спортсменку. В частности, тренер Алексей Мишин заявил, что переходы от одного тренера к другому в спорте были, есть и будут, и именно так нужно воспринимать уход Медведевой от Тутберидзе.
Тоже вопрос достаточно открытый и интересный. Опять же многие эксперты говорят, что, возможно, Евгения вернется обратно к тренеру, потому что в большом спорте подобные прецеденты бывали не раз.
"Фигурное катание – такой вид спорта, что тренер и спортсмен сегодня поругались, а они (Медведева и Тутберидзе) столько лет вместе. Конфликта нет никакого, но такова судьба любого спортсмена, который добился определенных результатов и пробует себя у нового тренера", — рассказал директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев агентству "Р-Спорт".
По данным "Спорт-Экспресс", новым тренером Медведевой может стать канадец Брайан Орсер. Самый знаменитый его ученик — звезда фигурного катания японец Юдзюру Ханю.
Это очень маловероятно. Очень.
"Евгения будет выступать за Россию. Если вы читали пункт правил, чтобы выступать за Армению, надо пропустить два года. Вы считаете, это разумно? Почитайте регламент, правила. Чтобы выступать за другую страну, спортсмен должен пропустить два года. Когда она сама скажет, у кого будет тренироваться, тогда и будем комментировать", — приводит слова Ильи Авербуха РЕН ТВ.
Комментарии
Да потому что проиграла на Олимпиаде, а теперь других обвиняет в том, что облажалась! Пусть валит, новые таланты в очереди стоят!
Все верно делает, с такими существами как первый комментатор должны оставаться только такие же глубоко низкие люди.
правильно пусть валит, потом будем говорить, а ведь она начинала у нас, она ведь русская.
Ученых всех поразогнали, а потом с гордостью создатель Гугла русский, больше не чем хвалится.
Это странно, но судьи очевидно благоволят Загитовой, что редко случается с дебютантами на взрослых соревнованиях. Уже тогда, в декабре, в оценках за компоненты (артистизм, владение коньком, построение программы и т. д.) у вчерашней юниорки стали появляться «девятки» с хвостиком. Чтобы дебютанты получали такие баллы в первый же взрослый сезон — такого в фигурном катании почти не бывает. Чаще всего их «маринуют» в очереди годик, а то и два. Еще одна часть оценки, за которую тоже отвечают судьи — это надбавки за качество исполнения элементов. Финал Гран-при показал, что арбитры уже в декабре охотно выставляют Загитовой максимально возможные надбавки — «плюс 3».
Новые таланты в России, такие как первый комментатор, в очереди в пивной магазин стоят.
Девочке просто нужно чтобы ублажали только её любимую. А у Тутберидзе целая плеяда практически равнозначных девчонок. Трудно Медведеву за это осуждать.
У Тутберидзе очень своеобразная система подготовки кадров. С одной стороны там конвейер по выпуску звезд. (говорят несколько 13 летних спортсменок у нее уже прыгают программы сложнее Загитовой). С другой - она ни с кем не сближается. Даже не разводит тренировки во времени. Все сильнейшие катаются вместе. Не совсем обычно для индивидуальных видов спорта, где спортсменов лелеют, выпестывают и т.п.
И еще одно. 3 года назад Медведева видела истерики и смену тренера другой примы Тутберидзе - Липницкой. Сейчас это видит Загитова. К следующей олимпиаде очень может быть увидим в этой роли и Загитову.
Уехать в Канаду и за Канаду выступать. Это не предательство? Не?
На олимпиаде в Корее хотели унизить и разоссорить нашу сборную. В принципе у них получилось. Одних невинных не допустили, керленгиста подставили, а фигуристок вот так прокинули. Нашим спортсменам нужно отнестись к этому с пониманием, ведь с пониманием отнеслась к ним страна, когда они под нейтральным флагом поехали
Загитовой 15 - Медведевой 18
тренер реально могла придержать Загитову - сделать ей серебро.
тем более Загитова уже сдулась - 4 место взяла на ЧМ. есть подозрение, что она такая же однодневка как Липницкая, перегорит быстро от славы - не выдержит нагрузки.
в хронологии выступлений сначала шла Медведева - по ее результатам было видно что никто уже не допрыгнет. Опытный тренер бы Загитовой сказала - прыгай проще не рискуй
в итоге получились бы те же две медали но Медведева осталась бы в команде.
а так - и Медведевой нет
и Загитова сгорела
а Трусова и Косторная сидят и чешут головы, когда их сольют
Тутберидзе ведь уже назвала причину - Медведева обвинила ее в том, что она не придержала Загитову до Олимпиады в юниорах!!! Понятно, что тогда бы она победила...
7.05.2018 12:18
- гость -
Придержать Загитову ??? может медали до соревнований вручать? Это очень умное предложение.
З.Ы.
в современном женском фигурном катании 17 лет - предельный возраст, к сожалению. Посмотрите, как мучаются начав взрослеть все фигуристки. Хотя бы наша. Те, кто 2 года назад претендовал на первые места - даже не попадают на олимпиаду. Медведевой просто не повезло с циклами олимпиад. Как не повезет тем девочкам, которые в 2018-2019 перейдут во взрослое катание. Для следующей олимпиады они уже будут слишком стары. Поэтому все фигуристки, претендующие на топ теперь будут однодневками. Вернее 2х летками. И олимпиаду будут брать те, кто перейдет во взрослый спорт за год до олимпиады.
Как раз через два года юбилейный ЧМ по фигурному катанию в Канаде - Медведева сможет выступить либо за Канаду ,либо за Армению .