Какие шансы у Самойловой на победу?

Довольно низкие. Эксперты приходят к выводам, что ее вокальные данные не позволяют участвовать в борьбе за призовые места. Все отмечают довольно слабую композицию, а также сильные стороны конкурентов. Многие думают, что Самойлова даже не пройдет в финал. Букмекеры отдают предпочтения представителям Израиля и Эстонии.

На втором месте — Александр Рыбак из Норвегии с песней "That's How You Write A Song". Белорус уже однажды принес Норвегии победу на "Евровидении" в 2009 году. Многие зрители и фанаты песенного конкурса, с которыми общался портал Limon.ee в Португалии, считают фаворитом именно Эстонию. Израиль всерьез не воспринимают.

На третьей позиции — дуэт Madame Monsieur из Франции с композицией "Mercy". Участники дуэта Эмили и Жан-Карл вместе уже почти 10 лет, но творческой парой стали недавно. Участник от Украины MELOVIN с песней "Under the Ladder", по прогнозам букмекеров, займет 19-е место.