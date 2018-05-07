Фото: riafan.ru
В Музее искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне официально стартовал песенный конкурс "Евровидение-2018". Нашу страну представляет Юлия Самойлова с композицией "I Wonʼt Break". Рассказываем, когда смотреть конкурс и какие шансы у России на победу.
63-й конкурс впервые пройдет в Португалии в городе Лиссабон. Столица принимает исполнителей благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе, который проходил в 2017 году в Киеве.
В 2018 году в конкурсе примут участие 43 страны.
Россию представит певица Юлия Самойлова. Напомним, девушка должна была выступать на "Евровидении" в прошлом году с песней "Flame Is Burning". Однако СБУ на три года запретила артистке въезд в страну из-за ее гастролей в Крыму, который Украина считает своей территорией.
Самойлова исполнит композицию "I Wonʼt Break". Авторами песни выступили Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Видео снял режиссер Алексей Голубев. Также Голубев является постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой на "Евровидении". Ранее режиссер работал на конкурсе с Полиной Гагариной, которая в 2015 году заняла второе место.
На этот вопрос ответила сама Юлия в разговоре с журналистами.
"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — приводит пресс-служба Первого канала слова Самойловой.
Кроме того, детали выступления Самойловой держатся в секрете. Общая идея, однако, по словам Алексея Голубева, выглядит так: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры".
В красивом платье. В этом году за наряд певицы отвечает Анастасия Задорина. Именно она делала олимпийскую одежду нашим спортсменам для участия в соревнованиях в Пхенчхане.
Довольно низкие. Эксперты приходят к выводам, что ее вокальные данные не позволяют участвовать в борьбе за призовые места. Все отмечают довольно слабую композицию, а также сильные стороны конкурентов. Многие думают, что Самойлова даже не пройдет в финал. Букмекеры отдают предпочтения представителям Израиля и Эстонии.
На втором месте — Александр Рыбак из Норвегии с песней "That's How You Write A Song". Белорус уже однажды принес Норвегии победу на "Евровидении" в 2009 году. Многие зрители и фанаты песенного конкурса, с которыми общался портал Limon.ee в Португалии, считают фаворитом именно Эстонию. Израиль всерьез не воспринимают.
На третьей позиции — дуэт Madame Monsieur из Франции с композицией "Mercy". Участники дуэта Эмили и Жан-Карл вместе уже почти 10 лет, но творческой парой стали недавно. Участник от Украины MELOVIN с песней "Under the Ladder", по прогнозам букмекеров, займет 19-е место.
Комментарии
Шансов ноль, девушку ведь не для победы на конкурс направляют, а для нового скандала...
Не понятно для чего ее направляют, если даже вокальные данные низкие. А молодежи с высокими вокальными данными нет?! Правильно поступает медведева.
7.05.2018 13:27
- гость -
в нашей стране нужны скандалы - все сделано для отвлечения народа от насущных проблем в экономике (!!!это неактуально и хвалится не чем!!!)