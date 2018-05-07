В День Победы в Барнауле пройдет множество мероприятий. Для организации некоторых будет перекрыта для проезда часть улиц, также изменится работа общественного транспорта.
Так, 9 мая с 8:00 до 9:30 перекроют четную сторону проспекта Строителей от проспекта Ленина до Красноармейского.
Общественный транспорт будет проходить от "Нового рынка" до железнодорожного вокзала и площади Спартака по улицам Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, проспекту Красноармейскому. В обратную сторону автобусы пойдут по обычным маршрутам.
Кроме того, с 8:00 до 22:30 будет перекрыта часть проспекта Социалистического (от Молодежной до Димитрова). Однако это никак не повлияет на общественный транспорт.
Утром (с 8:00 до 12:00) перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина. Для транспорта будет закрыт участок от Строителей до Гоголя.
Автобусы от площади Октября до Речного вокзала пойдут туда и обратно по улице Советской, проспекту Комсомольскому, Гоголя, Ленина, далее – по маршрутам.
Уже вечером (с 19:00 до 22:30) перекроют четную сторону проспекта Ленина от Чеглецова до Петра Сухова, в районе парка "Солнечный ветер".
Автобусы № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 пойдут по Северо-Западной до Калинина, после по проспекту Космонавтов. Троллейбус №1 будет ходить только до остановки "Шинный завод".
Еще с 14:00 до 23:00 перекроют улицу Георгия Исакова. Движение будет ограничено от четной до нечетной стороны улицы Островского.
В связи с этим автобус, который следует по маршруту №24, изменит движение таким образом: Кавалерийская, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина. Далее автобус идет по обычному маршруту.
Автобус №6 будет ходить так: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, далее – как обычно.
Автобус №29 будет двигаться по улицам: Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова, Малахова, далее пойдет по своему маршруту.
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