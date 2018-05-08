Фото: kremlin.ru/
7 мая прошла инаугурация Владимира Путина. В этот раз церемония отличилась от предшествующих. В Андреевском зале собралось рекордное количество гостей. О том, как прошла инаугурация президента, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
К слову, в 2000 году гостей было всего 1500.
Впервые Владимир Путин отправился на инаугурацию из своего рабочего кабинета. Президенту по телефону сообщили о готовности к церемонии. После этого Владимир Владимирович надел пиджак и пошел к машине по коридорам Кремля.
Момент интересен как минимум тем, что это ценные кадры Кремля. Зрителям и широкой общественности ранее они были недоступны.
На церемонию Путин ехал на отечественном автомобиле серии "Кортеж". Формально разработка называется "Единая модульная платформа". А именно этот автомобиль — Aurus. Это огромный бронированный лимузин с мощностью двигателя 800 лошадиных сил. Президент проехал на нем буквально несколько сотен метров.
Отмечается, что "Кортеж" предусматривает создание российского производства автомобилей для перевозки первых лиц государства. В рамках проекта разработаны четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
По данным СМИ, в будущем подобные автомобили станут доступны и другим гражданам. Так, серийное производство обещают запустить в 2018–2019 годах.
В 2018 году гостям разрешили оставить смартфоны при себе, а не сдавать их. Единственная просьба к собравшимся была отключить звук.
Так что гости, которые стояли в первой линии перед красной дорожкой, не отказали себе в удовольствии запечатлеть кадры с церемонии инаугурации.
Безусловно, Владимира Путина снимали не столь явно, но все же нашлись те, кто решил сфотографировать исторический момент.
Фото: znak.com/
Инаугурация — официальное и торжественное мероприятие, которое проходит в Андреевском дворце. Поэтому не удивительно, что для гостей был обязателен дресс-код. И надо сказать, что большинство гостей его придерживались.
Явных нарушителей было двое: музыкант Тимати и байкер Хирург. Эти гости не стали изменять своему привычному стилю. Хирург пришел в белой рубашке, но в кожаных доспехах, Тимати выбрал куртку цвета хаки. В своем Инстаграме музыкант выложил фото и написал: "Топ-2 людей, не прошедших дресс-код".
Церемония инаугурации прошла стандартно. Президент зашел в зал, прошелся по красной дорожке и поднялся на сцену. Там уже ожидали начало церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Путин шепотом сказал Зорькину, что "можно начинать". Далее председатель Конституционного суда объявил, что Владимир Путин принесет клятву. После этого президент положил руку на Конституцию и произнес традиционную присягу.
После клятвы заиграл гимн России.
Комментарии
вся шайкалейка собралась, главное у которой, чтобы всё было и ничё за это не было.
Собралось около 5000 человек.
К слову, в 2000 году гостей было всего 1500.
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Ну так это и не удивительно. Количество нахлебников и дармоедов на горбу у народа значительно выросло в нашей стране.
"Президент проехал несколько минут на новом отечественном авто, а до этого шел по коридорам Кремля, а некоторые гости не стали соблюдать дресс-код"
Что за бездари это пишут?