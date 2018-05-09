Министерство финансов России разрабатывает законопроект о введении специального режима налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Другими словами, — это налог на профессиональный доход. Для чего он нужен, кого коснется и когда может появиться в России, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Минфин предлагает ввести новый налог для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей
"Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП", — заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин, пишет Интерфакс.
Это касается всех самозанятых людей. Это в том числе репетиторы, няни, домработницы, горничные и так далее. Другими словами, налог грозит всем, кто оказывает частные услуги, но в основном делают это нелегально.
"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", — цитирует слова Трунина РИА Новости.
Комментарии
чудилы нужно производство восстанавливать и вкалывать в 3 смены будут вам и налоги
Им не нужна конкуренция, особенно, в виде производства - они вывели деньги, закупили
китайского дерьма и продали здесь. И так по кругу.