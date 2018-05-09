Кого это касается?

Это касается всех самозанятых людей. Это в том числе репетиторы, няни, домработницы, горничные и так далее. Другими словами, налог грозит всем, кто оказывает частные услуги, но в основном делают это нелегально.

"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", — цитирует слова Трунина РИА Новости.