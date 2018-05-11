Как "Алтай-Кокс" оплачивает обучение студентов

Фото: altai.nlmk.com

"Алтай-Кокс" – одно из немногих предприятий региона, которое помогает молодым специалистам еще до приема на работу. C 2016 года на предприятии действует программа "Студент" для целевого обучения будущих работников коксохимического производства. Рассказываем об этом подробнее.

1 Как происходит финансирование студентов – участников программы? Если студент учится в вузе по очной форме и на бюджетной основе, то он сможет получать дополнительную ежемесячную стипендию от предприятия, а если учится на коммерческой основе, то завод оплатит его обучение. Чтобы оставаться участником программы на весь период обучения, нужно, чтобы средний балл оценок знаний за последние два семестра был не ниже 3,7.

2 Сколько лет завод будет оплачивать обучение? Оплата начинается со второго и последующих курсов обучения и до получения студентом диплома бакалавра, специалиста или магистра (кроме аспирантуры).

2 За какой период будет выплачиваться стипендия? То же самое – со второго и последующих курсов обучения. Для вузов – до получения диплома бакалавра, специалиста или магистра, для студентов Заринского политехнического техникума – до получения документа об образовании. Стипендия выплачивается с 1 сентября по 30 июня, то есть 10 месяцев.

3 Может ли студент пройти практику на "Алтай-Коксе"? Да, все участники программы получают отличную возможность пройти все виды практик, предусмотренных образовательной программой учебного заведения, на "Алтай-Коксе" — современном высокотехнологичном производстве.

4 А будут ли потом брать на работу? Да. Завод гарантирует трудоустройство по специальности всем, кто принял участие в программе и завершил обучение. Отработать надо будет не менее пяти лет. В этот трудовой стаж не включается декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, обучение в учебном заведении по очной форме.

5 Можно ли перевестись в другой вуз и сохранить свое участие в программе? Да, вполне. Главное, чтобы этот вуз был из списка, приведенного выше.

6 Зачем "Алтай-Коксу" нужны такие программы? Подобные кадровые программы помогают притоку в компанию молодых высококвалифицированных специалистов — выпускников ведущих вузов Алтайского края и Кузбасса. А это залог дальнейшего развития производства.

7 Где узнать подробности? Подробнее о программе можно узнать на "Алтай-Коксе" по телефону +7 (38595) 5-20-36 или по электронной почте shalotkina_yy@nlmk.com. Больше об "Алтай-Коксе" смотрите на сайте предприятия, в "ВКонтакте" и Инстаграме.

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