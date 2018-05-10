Не устраивает маленькая кухня, и вы хотите увеличить ее за счет объединения пространства с залом? Или хотите снести стену между ванной и туалетом? Или думаете, что можно поменять местами кухню и спальню? Вот только менять планировку квартиры в некоторых случаях строжайше запрещено, а в других есть и поблажки.
Что можно, а что нельзя при перепланировке, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Сразу о главном. Если вы решили сделать ремонт, который касается изменений в первоначальном плане квартиры, то запомните, что делать нельзя. Запрещено:
- убирать несущие стены;
- переносить санитарные помещения (туалет, ванную комнату) в жилое пространство;
- делать из кухни комнату;
- размещать отопительные батареи на балконе;
- за счет батарей отопления делать теплые полы в ванной.
А еще запрещено изменять функциональные особенности жилых и подсобных помещений в квартире.
Можно. По закону нельзя размещать кухню над жилыми комнатами соседей снизу. Однако, если вы живете на первом этаже, то все не так категорично. А также если вы живете на втором, но под вами, допустим, салон красоты, клиника или ресторан, то кухню двигать можно. Даже в другую комнату.
Но для этого придется обратиться с проектом перепланировки и заявлением в местную жилищную инспекцию за разрешением.
Однако помните: в планах БТИ отражается только мойка и плита. Вот если ваша перепланировка их не касается, то и проблем не будет. Неважно, где стоит холодильник, обеденный стол или рабочая зона.
Плиту или раковину можно переносить только в нежилые помещения, а в ванную или санузел нельзя. А еще обязательно в кухне должно быть естественное освещение.
На основании Постановления Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" при перепланировке можно:
- увеличить площадь санузла за счет пространства кладовой;
- объединить туалетную и ванную комнаты;
- делать совместную лоджию и комнату;
- присоединить часть коридора к комнате.
По закону можно объединять квартиры, обустраивать дверные арки в несущих стенах, кухни-ниши и совершать другие действия, которые не затрагивают изначальную целостность капитального строения.
Допустимо остекление балкона или лоджии, совмещение ванной и туалета, демонтаж существующих шкафов и кладовых можно делать без разрешения контролирующих органов.
Самое главное — это не нарушить закон. Так что изучите его подробнее.
Комментарии
т.е., если изначально у меня кухня 18кв.м, а она мне такая здоровая нафик не нужна и я за ее счет сделал прекрасную гардеробную в 5кв.м, это что? нарушение? А в спальне 18кв.м выделил кабинет и отделил его гипсокартонной перегородкой, чтобы по ночам работать и никому не мешать? Да не пошли бы вы со своими правилами.
Вы как читали? все, что вы перечислили делать можно
10.05.2018 12:54
- гость -
я-то, как раз и читал внимательно! А по-сути, у меня ччасть кухни сменила функциональность и превратилась в шкаф для одежды, на часть спальни - в кладовку.
"А еще запрещено изменять функциональные особенности жилых и подсобных помещений в квартире."