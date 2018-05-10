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Перепланировка квартиры: что можно делать собственникам, а что нельзя

, ИА "Амител"
Кухню вместо спальни, ванную вместе с туалетом, вместо стены - барная стойка. Что надо знать о перепланировке квартиры?


Не устраивает маленькая кухня, и вы хотите увеличить ее за счет объединения пространства с залом? Или хотите снести стену между ванной и туалетом? Или думаете, что можно поменять местами кухню и спальню? Вот только менять планировку квартиры в некоторых случаях строжайше запрещено, а в других есть и поблажки.

Что можно, а что нельзя при перепланировке, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что запрещено при перепланировке квартиры?

Сразу о главном. Если вы решили сделать ремонт, который касается изменений в первоначальном плане квартиры, то запомните, что делать нельзя. Запрещено:

- убирать несущие стены;

- переносить санитарные помещения (туалет, ванную комнату) в жилое пространство;

- делать из кухни комнату;

- размещать отопительные батареи на балконе;

- за счет батарей отопления делать теплые полы в ванной.

А еще запрещено изменять функциональные особенности жилых и подсобных помещений в квартире.

2
А если я хочу увеличить кухню за счет жилой комнаты? Что тогда?
Смотря как вы это хотите сделать и что именно планируете. Еще раз о главном: переносить кухню в жилую комнату, менять ее местами, например, со спальней, нельзя. Также нельзя передвигать стены и расширять кухню за счет других комнат. Однако есть некоторые моменты, которые позволят увеличить метраж площади, не нарушая закон.
3
А можно подробнее?

Можно. По закону нельзя размещать кухню над жилыми комнатами соседей снизу. Однако, если вы живете на первом этаже, то все не так категорично. А также если вы живете на втором, но под вами, допустим, салон красоты, клиника или ресторан, то кухню двигать можно. Даже в другую комнату.

Но для этого придется обратиться с проектом перепланировки и заявлением в местную жилищную инспекцию за разрешением.

Однако помните: в планах БТИ отражается только мойка и плита. Вот если ваша перепланировка их не касается, то и проблем не будет. Неважно, где стоит холодильник, обеденный стол или рабочая зона.

Плиту или раковину можно переносить только в нежилые помещения, а в ванную или санузел нельзя. А еще обязательно в кухне должно быть естественное освещение.

4
А если у меня газовая плита?
Просто оставьте ее в покое. Ее нельзя трогать и тем более переносить. Дело в том, что с газовой плитой кухня должна быть изолирована, а газовую трубу запрещено проводить через жилые помещения.
5
А сносить стену между кухней и, например, залом, можно?
Можно, но только в том случае, если стена не несущая. Запрещено выбивать несущую стену. В ней можно сделать дверной проем, но все работы нужно согласовывать. В случае, если вы затеяли капитальный ремонт с перепланировкой, лучше обратитесь к дизайнерам или архитекторам. Они лучше разбираются, что можно, а что нельзя, и смогут подсказать, как сделать перепланировку так, чтобы обойтись меньшей кровью.
6
Хорошо, а что можно делать?

На основании Постановления Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" при перепланировке можно:

- увеличить площадь санузла за счет пространства кладовой;

- объединить туалетную и ванную комнаты;

- делать совместную лоджию и комнату;

- присоединить часть коридора к комнате.

7
Какие еще изменения допустимы?

По закону можно объединять квартиры, обустраивать дверные арки в несущих стенах, кухни-ниши и совершать другие действия, которые не затрагивают изначальную целостность капитального строения.

Допустимо остекление балкона или лоджии, совмещение ванной и туалета, демонтаж существующих шкафов и кладовых можно делать без разрешения контролирующих органов.

Самое главное — это не нарушить закон. Так что изучите его подробнее.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.05.2018 12:02
- гость -

т.е., если изначально у меня кухня 18кв.м, а она мне такая здоровая нафик не нужна и я за ее счет сделал прекрасную гардеробную в 5кв.м, это что? нарушение? А в спальне 18кв.м выделил кабинет и отделил его гипсокартонной перегородкой, чтобы по ночам работать и никому не мешать? Да не пошли бы вы со своими правилами.

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10.05.2018 12:54
- гость -

Вы как читали? все, что вы перечислили делать можно

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10.05.2018 14:08
- гость -

10.05.2018 12:54
- гость -
я-то, как раз и читал внимательно! А по-сути, у меня ччасть кухни сменила функциональность и превратилась в шкаф для одежды, на часть спальни - в кладовку.

"А еще запрещено изменять функциональные особенности жилых и подсобных помещений в квартире."

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