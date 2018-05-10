Не устраивает маленькая кухня, и вы хотите увеличить ее за счет объединения пространства с залом? Или хотите снести стену между ванной и туалетом? Или думаете, что можно поменять местами кухню и спальню? Вот только менять планировку квартиры в некоторых случаях строжайше запрещено, а в других есть и поблажки.

Что можно, а что нельзя при перепланировке, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что запрещено при перепланировке квартиры? Сразу о главном. Если вы решили сделать ремонт, который касается изменений в первоначальном плане квартиры, то запомните, что делать нельзя. Запрещено: - убирать несущие стены; - переносить санитарные помещения (туалет, ванную комнату) в жилое пространство; - делать из кухни комнату; - размещать отопительные батареи на балконе; - за счет батарей отопления делать теплые полы в ванной. А еще запрещено изменять функциональные особенности жилых и подсобных помещений в квартире.

2 А если я хочу увеличить кухню за счет жилой комнаты? Что тогда? Смотря как вы это хотите сделать и что именно планируете. Еще раз о главном: переносить кухню в жилую комнату, менять ее местами, например, со спальней, нельзя. Также нельзя передвигать стены и расширять кухню за счет других комнат. Однако есть некоторые моменты, которые позволят увеличить метраж площади, не нарушая закон.

3 А можно подробнее? Можно. По закону нельзя размещать кухню над жилыми комнатами соседей снизу. Однако, если вы живете на первом этаже, то все не так категорично. А также если вы живете на втором, но под вами, допустим, салон красоты, клиника или ресторан, то кухню двигать можно. Даже в другую комнату. Но для этого придется обратиться с проектом перепланировки и заявлением в местную жилищную инспекцию за разрешением. Однако помните: в планах БТИ отражается только мойка и плита. Вот если ваша перепланировка их не касается, то и проблем не будет. Неважно, где стоит холодильник, обеденный стол или рабочая зона. Плиту или раковину можно переносить только в нежилые помещения, а в ванную или санузел нельзя. А еще обязательно в кухне должно быть естественное освещение.

4 А если у меня газовая плита? Просто оставьте ее в покое. Ее нельзя трогать и тем более переносить. Дело в том, что с газовой плитой кухня должна быть изолирована, а газовую трубу запрещено проводить через жилые помещения.

5 А сносить стену между кухней и, например, залом, можно? Можно, но только в том случае, если стена не несущая. Запрещено выбивать несущую стену. В ней можно сделать дверной проем, но все работы нужно согласовывать. В случае, если вы затеяли капитальный ремонт с перепланировкой, лучше обратитесь к дизайнерам или архитекторам. Они лучше разбираются, что можно, а что нельзя, и смогут подсказать, как сделать перепланировку так, чтобы обойтись меньшей кровью.

6 Хорошо, а что можно делать? На основании Постановления Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" при перепланировке можно: - увеличить площадь санузла за счет пространства кладовой; - объединить туалетную и ванную комнаты; - делать совместную лоджию и комнату; - присоединить часть коридора к комнате.