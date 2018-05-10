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Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2018" пройдет 10 мая в Португалии. В нем выступит представительница России Юлия Самойлова. Рассказываем, где и во сколько смотреть выступление.

1 Где смотреть? В этом году полуфиналы и финал транслирует Первый канал. Именно он принял решение отправить в Лиссабон от нашей страны Юлию Самойлову, которая не смогла участвовать в прошлом году из-за отказа украинских властей на посещение своей территории.

2 Когда смотреть? Второй полуфинал "Евровидения" состоится 10 мая. Он начнется в 22.00 по московскому времени. Финал пройдет 12 мая и также начнется в 22.00. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдут десять исполнителей.

3 Как будут выбирать? С этого года вновь изменились правила. Они коснулись процедуры голосования национальных жюри и подсчёта голосов. Члены жюри не должны быть связаны с участником или автором песни и обязаны голосовать "независимо, справедливо и объективно". Раньше, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные на первое, это лишало её возможности получить 12 баллов. Теперь мнение одного члена жюри уже не будет иметь такого веса — ориентироваться будут на мнение большинства.

4 Где проходит? 63-й конкурс впервые пройдет в Португалии в городе Лиссабон. Столица принимает исполнителей благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе, который проходил в 2017 году в Киеве. В 2018 году в конкурсе примут участие 43 страны.



