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Когда и где смотреть "Евровидение-2018" с участием Юлии Самойловой

, ИА "Амител"
Кратко о трансляции музыкального шоу


Фото: knia.ru

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2018" пройдет 10 мая в Португалии. В нем выступит представительница России Юлия Самойлова. Рассказываем, где и во сколько смотреть выступление.

1
Где смотреть?
В этом году полуфиналы и финал транслирует Первый канал. Именно он принял решение отправить в Лиссабон от нашей страны Юлию Самойлову, которая не смогла участвовать в прошлом году из-за отказа украинских властей на посещение своей территории.
2
Когда смотреть?
Второй полуфинал "Евровидения" состоится 10 мая. Он начнется в 22.00 по московскому времени. Финал пройдет 12 мая и также начнется в 22.00. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдут десять исполнителей.
3
Как будут выбирать?
С этого года вновь изменились правила. Они коснулись процедуры голосования национальных жюри и подсчёта голосов. Члены жюри не должны быть связаны с участником или автором песни и обязаны голосовать "независимо, справедливо и объективно". Раньше, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные на первое, это лишало её возможности получить 12 баллов. Теперь мнение одного члена жюри уже не будет иметь такого веса — ориентироваться будут на мнение большинства.
4
Где проходит?
63-й конкурс впервые пройдет в Португалии в городе Лиссабон. Столица принимает исполнителей благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе, который проходил в 2017 году в Киеве. В 2018 году в конкурсе примут участие 43 страны.
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

10.05.2018 14:21
- гость -

а можно не смотреть?

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10.05.2018 14:58
- гость -

нам вообще по хрен

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