Из-за чего произошла трагедия?

Причины трагедии следствию еще предстоит установить. Однако в интернете пользователи пишут, что пострадавший "часто донимал" молодого человека. Речь идет о студенте, который получил ранение.

Также в комментариях отмечают: "Кто в классе был, в окна прыгали. Вроде кто-то ноги сломал".

Следователи проводят множество экспертиз и выясняют обстоятельства произошедшего – как подросток смог завладеть оружием, что стало мотивом для расправы и ряд других фактов.