Фото: ТАСС
Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", не смогла получить право выступить в финале смотра. Имена финалистов стали известны в четверг, 10 мая, по итогам второго полуфинала конкурса, прошедшего на арене Altice в Лиссабоне. Рассказываем, что говорят о поражении отечественной певицы.
Российская певица Юлия Самойлова исполнила песню "I Won't Break". Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета "Тодес". В целом номер у нашей исполнительницы был красивый, но вокальные данные девушки, видимо, не впечатлили жюри. После результата Юлия Самойлова не сдерживала эмоций и слез. Юлю утешали муж и мама, которая прилетела ко второму полуфиналу в столицу Португалии, чтобы поддержать дочку.
Путевки в финал в четверг получили представители Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon). Всего за выход в финал "Евровидения" в этот вечер боролись 18 стран. Кроме России отбор не прошли представители Румынии, Сан-Марино, Грузии, Польши, Мальты, Латвии и Черногории.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что первым делом необходимо успокоить Юлию Самойлову, которая не прошла в финал международного песенного конкурса "Евровидение", поскольку она очень ранимый человек.
"Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны", — сказал Аксюта.
По его словам, Самойлова сделала все, что было в ее силах.
"Это правда. Ее надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый", — добавил он.
Кроме того, из-за результата певицы расстроился и Филипп Киркоров.
"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров.
Король поп-музыки в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.
Комментарии
К чему было экспериментировать?! Столько певцов и певиц...
Зато путин забросил 5 шайб))))
Пока у нас поет Самойлова, строит Мутко нас не победить
Очередная попытка выпендриться не получилась. Сначала в прошлом году выставили человека с отклонениями (чтоб за слово "инвалид" не поносили) на Евровидение, потом его же пообещали выставить в этом году и не сработало. "Она очень ранимый человек..." Ну она же не себя представляет, а страну! Должна быть психологически готова готова к этому. Если нет - выбирайте другого
Продюсеры бессовестный народ.
Разве можно ранимого и впечатлительного человека так выставлять? Да нормальные люди никогда так не сделают.
Так что все претензии к продюсерам. Кого и зачем они выставили. И кто стоит за этими так сказать шоу-бизнесменами за бюджетные деньги. Сколько денег то продюсеры на себя потратили? Где счетная палата и прокуратура.
кому оно это евревидиние нать?
11.05.2018 12:02
Filin
Никому, поэтому и отправили бездарность.
А что, кто то думал что у нас есть шанс с этим шоу куда то попасть??? Евррвидение это копечно не супер честный конкурс, но надо и там хоть чуточку постараться. Хотя бы как Лазарев. Да, засулиьи, зато было на что посмотреть и послушать, хотя я даоеко не фанат Лазарева. А это не интересно никак. Почему только Юлину мечту 1 канал исполняет? У нас страна большая, начало положено, только следующий раз выбирайте "шапку по Сеньке"
Что то похожее посередь огородов ставят....
Планировали скандал на Украине, в итоге сами оскандалились...