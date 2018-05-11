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Юлия Самойлова провалила "Евровидение" и не вышла в финал: что произошло

, ИА "Амител"
Наша страна не будет представлена на главном песенном конкурсе


Фото: ТАСС

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", не смогла получить право выступить в финале смотра. Имена финалистов стали известны в четверг, 10 мая, по итогам второго полуфинала конкурса, прошедшего на арене Altice в Лиссабоне. Рассказываем, что говорят о поражении отечественной певицы.

1
Почему Самойлова не прошла в финал?

Российская певица Юлия Самойлова исполнила песню "I Won't Break". Композиция сопровождалась выступлением танцоров балета "Тодес". В целом номер у нашей исполнительницы был красивый, но вокальные данные девушки, видимо, не впечатлили жюри. После результата Юлия Самойлова не сдерживала эмоций и слез. Юлю утешали муж и мама, которая прилетела ко второму полуфиналу в столицу Португалии, чтобы поддержать дочку.

Путевки в финал в четверг получили представители Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon). Всего за выход в финал "Евровидения" в этот вечер боролись 18 стран. Кроме России отбор не прошли представители Румынии, Сан-Марино, Грузии, Польши, Мальты, Латвии и Черногории.

 

2
Когда было такое в последний раз?
Последний раз Россия не проходила в финал на "Евровидении-1996" в норвежском Осло. Тогда за Россию выступал Андрей Косинский с композицией "Я – это я".
3
Что сказала Самойлова о своем результате?
"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто болел за меня и переживал. Я хочу сказать большое спасибо моей команде и всем, кто со мной работал. Эти две недели — почти две недели и даже больше были для меня просто незабываемыми. Мы все так сроднились и стали как одна большая семья. Не хочется расставаться. Все было круто, все были молодцы. Это был очень крутой опыт для меня, просто незабываемый. И я буду долго хранить память о нем в своём сердце", — прокомментировала свою неудачу Самойлова.
4
Что сказали другие?

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что первым делом необходимо успокоить Юлию Самойлову, которая не прошла в финал международного песенного конкурса "Евровидение", поскольку она очень ранимый человек.

"Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны", — сказал Аксюта.

По его словам, Самойлова сделала все, что было в ее силах.

"Это правда. Ее надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый", — добавил он.

Кроме того, из-за результата певицы расстроился и Филипп Киркоров.

"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров.

Король поп-музыки в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.

5
Когда финал?
Победителя и страну, где в следующем году пройдет "Евровидение", можно будет узнать 12 мая в 22.00 по московскому времени.
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.05.2018 11:19
гость

К чему было экспериментировать?! Столько певцов и певиц...

0  0
11.05.2018 11:21
- гость -

Зато путин забросил 5 шайб))))

0  0
11.05.2018 11:41
- гость -

Пока у нас поет Самойлова, строит Мутко нас не победить

0  0
11.05.2018 11:48
- гость -

Очередная попытка выпендриться не получилась. Сначала в прошлом году выставили человека с отклонениями (чтоб за слово "инвалид" не поносили) на Евровидение, потом его же пообещали выставить в этом году и не сработало. "Она очень ранимый человек..." Ну она же не себя представляет, а страну! Должна быть психологически готова готова к этому. Если нет - выбирайте другого

0  0
11.05.2018 12:02
- гость -

Продюсеры бессовестный народ.

Разве можно ранимого и впечатлительного человека так выставлять? Да нормальные люди никогда так не сделают.

Так что все претензии к продюсерам. Кого и зачем они выставили. И кто стоит за этими так сказать шоу-бизнесменами за бюджетные деньги. Сколько денег то продюсеры на себя потратили? Где счетная палата и прокуратура.

0  0
11.05.2018 12:02
Filin

кому оно это евревидиние нать?

0  0
11.05.2018 12:09
- гость -

11.05.2018 12:02
Filin
Никому, поэтому и отправили бездарность.

0  0
11.05.2018 12:19
Таисия

А что, кто то думал что у нас есть шанс с этим шоу куда то попасть??? Евррвидение это копечно не супер честный конкурс, но надо и там хоть чуточку постараться. Хотя бы как Лазарев. Да, засулиьи, зато было на что посмотреть и послушать, хотя я даоеко не фанат Лазарева. А это не интересно никак. Почему только Юлину мечту 1 канал исполняет? У нас страна большая, начало положено, только следующий раз выбирайте "шапку по Сеньке"

0  0
11.05.2018 12:20
- гость -

Что то похожее посередь огородов ставят....

0  0
11.05.2018 12:24
- гость -

Планировали скандал на Украине, в итоге сами оскандалились...

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