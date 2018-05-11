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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заявил, что первым делом необходимо успокоить Юлию Самойлову, которая не прошла в финал международного песенного конкурса "Евровидение", поскольку она очень ранимый человек.

"Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны", — сказал Аксюта.

По его словам, Самойлова сделала все, что было в ее силах.

"Это правда. Ее надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый", — добавил он.

Кроме того, из-за результата певицы расстроился и Филипп Киркоров.

"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров.

Король поп-музыки в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. По словам артиста, они постарались создать на сцене трехминутный мюзикл, и он очень гордится результатом.